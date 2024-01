Vincent Bruins

Maandag 15 januari 2024 20:41

Op deze maandag werd Etappe 8 verreden van de 2024-editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Carlos Sainz ziet zijn kansen op een vierde Dakar-zege vergroten na een navigatiefout van Sébastien Loeb. Ondertussen bij de trucks wist een Nederlander op de proef te winnen, maar het was ditmaal niet Janus van Kasteren.

De dag begon met het trieste nieuws over Carles Falcón. De 45-jarige viel van zijn motorfiets in de tweede etappe en werd in een coma gebracht, vanwege de verwondingen aan zijn hoofd, nek en rug. De Spanjaard is aan zijn verwondingen overleden. De deelnemers moesten vandaag van Ad Dawadimi naar Ha'il, een route van 678 kilometer waarvan 458 kilometer special stage. Kevin Benavides won de etappe bij de motoren voor zijn broertje Luciano Benavides. Adrien Van Beveren was eigenlijk het snelst, maar de Honda-rijder gaf de zege expres uit handen, zodat hij de proef van morgen niet hoeft te openen. José Ignacio Cornejo heeft twee en een halve minuut goedgemaakt op koplopers Ricky Brabec en Ross Branch tussen wie het verschil nu 42 seconden is in het klassement. Manuel Andújar heeft zijn voorsprong op Alexandre Giroud uitgebreid naar 11 minuten bij de quads na zijn tweede etappezege. Saleh Alsaif sleepte zijn eerste etappezege binnen bij de T3-Buggy's, waar Mitch Guthrie dankzij zijn tweede stek nog altijd met 34 minuten leidt voor Cristina Gutiérrez. João Ferreira ligt nu tweede in het klassement bij de T4-Buggy's na zijn tweede etappezege, bijna 8 minuten achter Xavier de Soultrait, terwijl Yasir Seaidan bijna een half uur verloor.

Sainz breidt leiding uit

Audi scoorde een één-tweeresultaat bij de auto's in Etappe 8. Mattias Ekström won op de proef met een voorsprong van bijna 3 minuten op teamgenoot Stéphane Peterhansel. De andere Audi van Carlos Sainz werd vandaag vierde achter de Toyota van Guerlain Chicherit. De Spanjaard loopt 5 minuten en 47 seconden uit op Sébastien Loeb, de nummer twee in het klassement. Loeb miste namelijk een waypoint en, om een tijdstraf van 15 minuten te vermijden, reed de Prodrive Hunter-coureur terug en verloor daarmee zo'n 10 minuten. Nasser Al-Attiyah deed al niet meer mee om de Dakar-overwinning, maar nu kon de Qatarees de achtste etappe niet eens uitrijden. Hij kwam tot stilstand met motorproblemen na 62 kilometer. Tim en Tom Coronel werden vandaag 33e en de Nederlandse tweeling staat met de Century CR6 22e in de tussenstand. Maik Willems klokte de 42e tijd in Etappe 8.

Van den Brink verslaat de Tsjechen

Mitchel van den Brink sleepte de etappezege binnen op de achtste dag van de Dakar - een waar cadeautje na gisteren zijn 22e verjaardag te hebben gevierd. De Iveco-coureur van Eurol Rallysport was sneller dan wie dan ook. Klassementsleider Martin Macík werd tweede op 1 minuut en 18 seconden achterstand. Van den Brink ligt tweede in de tussenstand, nadat Aleš Loprais bijna een kwartier verliest op de Nederlander. Macík heeft een voorsprong van zo'n 1 uur en 50 minuten op de beide mannen. Janus van Kasteren werd vierde voor Vick Versteijnen. Verder zagen we ook nog Gert Huzink, Pascal de Baar, Michiel Becx en Ben de Groot in de top tien. Er zijn na vandaag nog vier etappes te gaan in de spectaculaire rally.