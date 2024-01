Dakar-coureur Carles Falcón (45) overlijdt week na val aan zijn verwondingen

Brian Van Hinthum

Maandag 15 januari 2024 17:43

Triest nieuws vanuit de Dakar Rally, die op dit moment plaatsvindt aan Saoedi-Arabië. De Spaanse motorcoureur Carles Falcón is namelijk één week na zijn flinke val in de tweede etappe van de rally op 45-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt zijn team, TwinTrail Racing Team, op Instagram.

De Dakar-rally is doorgaans voor de coureurs die meedoen al een gigantische beproeving en dat resulteert elk jaar wel weer in een aantal zware ongevallen en opmerkelijke crashes. Ook in de tweede etappe van deze editie was het al raak, toen Falcón tijdens de rit van Al Henakiyah naar Al Duwadimi richting het einde van de koers zwaar ten val kwam. Hij werd direct per traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis van Riyad, waar hij aan zijn verwondingen geopereerd werd. Uiteindelijk werden er onder meer een gebroken nekwervel en hersenoedeem vastgesteld.

Artikel gaat verder onder video

Overlijden

Het was in ieder geval duidelijk dat het er niet goed uitzag voor de Spanjaard en één week later blijkt hij de strijd toch niet gewonnen te hebben. TwinTrail Racing Team, de formatie waarvoor de motorcoureur uitkwam, meldt het verdrietige nieuws op Instagram: "Deze maandag heeft Carles ons verlaten. Het medische team heeft vastgesteld dat de neurologische schade door de hartstilstand ten tijde van het ongeval onomkeerbaar is. Carles was een persoon die altijd lachte. Hij was altijd actief en genoot van alles wat hij deed, vooral motorracen. Hij heeft ons iets laten doen waar hij van droomde: racen in de Dakar. We dienen hem te herinneren vanwege zijn glimlach en het geluk dat hij bij iedereen bracht", zo leest onder meer het hartverscheurende statement.