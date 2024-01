Brian Van Hinthum

Maandag 15 januari 2024 19:23

Red Bull Racing maakte op de maandag bekend dat over precies één maand het doek van de gloednieuwe RB20 gaat, de wagen waarmee de renstal opnieuw gaat jagen op eremetaal. Christian Horner geeft een update over de gang van zaken en denkt dat zijn renstal prima op schema ligt.

Het team van Red Bull wist in 2023 bakken met records te verbreken. Aan de hand van Adrian Newey en zijn briljante RB19 konden Max Verstappen en Sergio Pérez samen richting de constructeurstitel rijden: maar liefst 21 van de 22 races stond er een Red Bull-coureur op het hoogste treetje. Carlos Sainz wist een perfect Oostenrijks seizoen te verpesten, toen hij de zege pakte in het voor Red Bull dramatisch verlopen Singapore-weekend. Verder hadden Horner en zijn team natuurlijk weinig om over te klagen.

Goed op schema?

Inmiddels is het na de laatste race in Abu Dhabi wachten op de RB20, de wagen die de opvolger moet gaan zijn van de succesvolle RB19. We weten nu dat we op 15 februari voor het eerst wat gaan zien en Horner praat in gesprek met PlanetF1 alvast over de gang van zaken rondom de nieuwe auto. Hij krijgt de vraag of men momenteel op schema ligt: "Qua dingen waarvan je van een schema kan spreken, ja. We hebben niet veel wintertests, dus er zijn veel dingen waar je je op moet focussen en wat moet gebeuren."

Grote schoenen

De Brit vervolgt: "Het is altijd een hele drukke tijd in de fabriek als het gaat om het plannen richting het aanstaande seizoen. Er zijn altijd uitdagingen, maar als je niet op de limiet zit, probeer je het niet hard genoeg." Hij krijgt de vraag hoeveel vertrouwen hij heeft in de nieuwe auto: "De tijd zal het leren. De RB19 is de meest succesvolle auto in de geschiedenis van de Formule 1. Er zijn dus grote schoenen om te vullen. Je leert altijd dingen in het proces. Ook de RB19 had dingen die verbeterd konden worden. Daar heeft het team hard aan gewerkt."