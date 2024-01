Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone heeft Guenther Steiner geprofiteerd van het huidige tijdperk Formule 1. De 93-jarige Brit stelt dat als de Italiaan had gewerkt toen hij het nog voor het zeggen had, dat Steiner het dan niet zo lang had volgehouden.

Afgelopen woensdag werd bekend dat Steiner na tien jaar in dienst te zijn geweest voor het team van Haas, plaats moet maken voor Ayao Komatsu. Hoewel hij het zelf niet helemaal zag aankomen, was hij zich er wel van bewust dat de resultaten niet optimaal waren. Toch was Steiner enorm populair en dat heeft natuurlijk alles te maken met Netflix-serie Drive to Survive. Ecclestone vermoedt dat deze populariteit hem nog enkele jaren in het zadel heeft gehouden, want als het aan de prestaties lag, dan moest hij al eerder vertrekken.

'In mijn tijd telden alleen prestaties'

Ecclestone laat zich bij Formula Passion vernietigend uit over Haas, maar ook over Steiner. "Er is nog nooit een baas van zo’n falend team geweest die dankzij een Amerikaanse serie toch een superster werd. In mijn tijd, toen alleen prestaties telden, was dat nog nooit gebeurd", zo vertelt Ecclestone. De Brit was tot en met 2017 de eindverantwoordelijke van de sport en bekleedde die functie zo'n veertig jaar.

'Mensen zoeken iemand om schuld te geven'

Toch is niet iedereen even kritisch op Steiner. Franz Tost, tot vorig jaar nog teambaas van AlphaTauri, is juist lovend over zijn voormalig collega. "Ik heb altijd heel goed met Guenther kunnen opschieten, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Maar de druk in de Formule 1 is slopend. Als de ontwikkeling van de auto halverwege het seizoen niet werkt, zoeken mensen iemand die ze de schuld kunnen geven."