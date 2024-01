Lars Leeftink

James Allison, technisch directeur van Mercedes, hoopt dat het team in 2024 kan voorkomen dat het weer slecht aan het seizoen start. Hiermee hoopt de Brit het ongelijk van veel mensen te bewijzen.

Allison, die al jaren onderdeel is van Mercedes en Toto Wolff als teambaas heeft, zou begin vorig jaar weer de rol van technisch directeur op zich nemen. De Brit moet ervoor gaan zorgen dat Mercedes niet nog een keer in de fout gaat als het aankomt op porpoising en het concept van de auto. Op deze twee gebieden ging het tijdens zowel het begin van het seizoen 2022 als 2023 namelijk fout, waardoor het team dat in het vorige tijdperk zo domineerde meteen achter de feiten aan zou lopen.

Allison over Mercedes

Allison was te gast in de Performance People-podcast en vertelde dat het team als geheel wil voorkomen dat het in 2024 weer zo start als in 2022 en 2023 het geval was. "Er is een gevoel dat we er samen voor staan en dat mensen onze toekomst al min of meer voor ons hebben geschreven – het eens zo geweldige team dat nu in verval is – en alle negatieve verhalen die daarmee gepaard gaan. Zolang we intern zeggen: ‘Laat ze dat maar zeggen, want dat is hun taak, ze moeten iets zeggen’. Het is onze taak om ze te laten zien dat ze ongelijk hebben. Je moet je voorstellen hoe goed het zal voelen als ze allemaal met nep-sympathie naar ons hebben gekeken. We nemen dat in ons op en zeggen: Oké, we gaan hieraan werken, we komen terug en we gaan het ze laten zien."

Hamilton en Russell

Ook in 2024 zal Red Bull Racing, en dan vooral Max Verstappen, als favoriet aan het seizoen beginnen. Mercedes zal op de baan een enorm gat goed moeten maken gedurende de winterstop en het seizoen zelf om een kans op zeges te maken. Daarnaast is er voor Lewis Hamilton en George Russell, die in 2023 hun contract bij de Silver Arrows tot eind 2025 hebben verlengd, ook concurrentie vanuit McLaren en Ferrari. Mercedes won de afgelopen twee seizoenen in totaal één Grand Prix: de 2022 Grand Prix van São Paulo, gewonnen door Russell. Hamilton wacht dus al twee seizoenen op een zege en zal in 2024 hopen op verandering.