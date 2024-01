Redactie

Zondag 14 januari 2024 20:44

McLaren-CEO Zak Brown vertelt dat het een van de grootste prioriteiten van het team is om Lando Norris op relatief korte termijn ook voor na 2025 te verbinden aan de Britse Formule 1-formatie.

McLaren begon qua performance erg teleurstellend aan het seizoen van 2023, maar na het raceweekend in Oostenrijk - waar een groot updatepakket werd geïntroduceerd - werd er een behoorlijke stijgende lijn ingezet. Het team uit Woking werd plots de grootste uitdager van het oppermachtige Red Bull Racing en eindigde uiteindelijk met 302 WK-punten op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Een fors verschil met de 159 WK-punten en bijbehorende vijfde plaats uit 2022.

Contract Norris

In de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri beschikt het team over een uitstekende line-up. Laatstgenoemde tekende onlangs tot eind 2026 bij, terwijl Norris tot eind 2025 vastligt. Brown hoopt echter die deal op korte termijn al te kunnen verlengen: "Ja, ik zou zeggen dat het onze volgende prioriteit is", wordt hij geciteerd door Speedcafe. "Er zijn veel prioriteiten, en met Lando hebben we zeker nog wat tijd, maar hij is een coureur die iedereen in de pitstraat wel ziet zitten."

Waakzaam voor interesse topteams

Volgens Brown is het zaak om snel te handelen, omdat de topteams - Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari - nog geen volledige line-ups hebben voor na 2025. "Hoelang gaat Lewis [Hamilton] nog door? Wat gaat Mercedes doen? Hoelang heeft Sergio [Pérez] nog? De andere drie grote teams hebben waarschijnlijk geen zicht op hun line-up voor na 2025", klinkt het. "En ik denk dat met hoe Lando gepresteerd heeft, hij bovenaan het lijstje van iedereen zal staan." Op de vraag of er voor het losbarsten van de chauffeursmarkt dit jaar al een deal gesloten kan worden, klinkt het: "Eerder... Ik geloof dat de markt al losgebarsten is."