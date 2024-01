Brian Van Hinthum

Donderdag 11 januari 2024 12:15 - Laatste update: 12:15

Viaplay lijkt er voorlopig goed vanaf te komen als het gaat om het redden van het bedrijf en men probeert onder nieuwbakken Nederlandse CEO Roger Lodewick nu door te pakken. Hij legt uit wat men van plan is in ons land én heeft een kleine sneer naar Chris Woerts in petto.

Het gaat bij Viaplay de laatste maanden niet helemaal lekker en het noodlijdende platform baarde eind vorig jaar opzien door de presentatie van de kwartaalcijfers meermaals uit te stellen. Eerder in oktober moest het bedrijf al noodgedwongen mededelen dat zij de presentatie van de cijfers zouden uitstellen. De beslissing zorgde destijds voor de nodige speculaties en vraagtekens. Sportmarketeer Chris Woerts vertelde zelfs dat Viaplay in een poging de financiën op orde te krijgen een poging had gewaagd om de Formule 1-rechten in Nederland te verkopen aan Ziggo Sport en RTL, tevergeefs.

Eigen marketing

Inmiddels heeft men met de aandeelhouders een deal gesloten en hebben ze een kwaliteitsinjectie weten te realiseren. Aan de hand van Lodewick probeert men in Nederland in ieder geval de zaakjes goed op orde te krijgen. Men mikt daarbij vooral op het imago van het merk. "We zijn snel groot geworden met onze mooie content, niet alleen Max maar ook trekkers als de Premier League en het darts overigens, maar het ontbreekt Viaplay wel aan een eigen gezicht in Nederland", stelt hij in gesprek met De Telegraaf. "We gaan onze eigen marketing doen, ons als bedrijf neerzetten in de Nederlandse cultuur. Of dat veel impact op de manier waarop we ons product richting de consument brengen gaat hebben? Nou, we zijn nu wel soms wat perfectionistisch. Te netjes misschien."

Ouwehoeren en Chris Woerts

Volgens de nieuwbakken CEO mag het dus allemaal wel een stuk minder strak: "Nederlanders houden van ouwehoeren, dat weten we allemaal. Ik denk dat het soms wel wat lichtvoetiger mag.” Vervolgens focust Lodewick zich op Woerts, die volgens hem lang niet altijd de waarheid spreekt: "Al is het alleen al om Chris Woerts van repliek te dienen als hij soms onzin verkondigt. Ik ken Chris nog uit de tijd rond het tenderproces voor de UEFA Champions League uitzendrechten overigens, niks mis mee. Maar het kan niet zo zijn dat hij ons verhaal gaat vertellen."