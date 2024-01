Brian Van Hinthum

Donderdag 11 januari 2024 09:39

Op woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Viaplay door middels van een goedgekeurde kapitaalinjectie voorlopig het hoofd boven water kan houden. Inmiddels durft men weer verder te kijken, is er een nieuwe CEO aangesteld voor de Nederlandse markt én droomt men van het verlengen van de Formule 1-uitzendrechten.

Na een veelbewogen tijd bij het Scandinavische Viaplay lijkt het vege lijf voorlopig in ieder geval gered. Op woensdag maakte men bekend dat de voorgestelde besluiten werden goedgekeurd na de Buitengewone Algemene Vergadering: "Dit betekent dat het herkapitalisatieprogramma voor Viaplay Group, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur op 1 december 2023, volgens plan kan verlopen, aangezien de BAVA heeft besloten in overeenstemming met de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de BAVA als onderdeel van het herkapitalisatieprogramma." Kort gezegd: middels een kapitaalinjectie kan Viaplay voorlopig 'veilig' verder.

Nieuwe CEO

Na het goede nieuws is men meteen aan de slag gegaan, vooral op de Nederlandse markt. Dat weet De Telegraaf te melden. Men heeft in Roger Lodewick een nieuwe CEO gevonden voor de Nederlandse markt. De 45-jarige Lodewick was onder meer verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Champions League voetbal voor de SBS vanaf de NOS en beschikt dus over aardig wat ervaring. Hij heeft natuurlijk behoorlijk wat werk voor de boeg, want de laatste maanden hangt de toekomst van Viaplay al even aan een zijden draadje.

Formule 1-rechten

Een belangrijk speerpunt in het voortbestaan van Viaplay kan het binnenhalen van de Formule 1-rechten zijn, die vanaf 2025 weer beschikbaar zijn. Dat is men wel van plan, kan Lodewick alvast verklappen: "De onderhandelingen over de uitzendrechten F1 vanaf 2025 worden internationaal door Peter Nørrelund en zijn team gedaan. Ik ben er van overtuigd dat wij een goede kans maken onze rechten te behouden. Overigens krijgt onze trouwe F1-abonnee ook dit komend seizoen een mooi extraatje. We werken nog nauwer samen met de Formule 1 en kunnen nu ook gratis F1 TV Pro aanbieden. Met die combinatie van onze verslaggeving en die samenwerking zit je nog dichter op de actie.”