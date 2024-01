Brian Van Hinthum

Woensdag 10 januari 2024 17:07

Lewis Hamilton heeft het de laatste jaren natuurlijk uiterst lastig met Max Verstappen en dat hindert hem in het pakken van zijn achtste wereldtitel. Jenson Button denkt dat zijn voormalig teamgenoot de huidige situatie juist als motivatie gebruikt om terug te slaan.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap van de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen was blij om de W14 na wederom een teleurstellend jaar achter zich te laten. De Britse coureur hoopt na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 nog altijd vurig om dat recordbrekende aantal van acht titels te bereiken, maar moet dus al drie jaar op rij pas op de plaats maken voor Max Verstappen. Hamilton wist daarnaast sinds zijn zege in Djedda van 2021 geen enkele zege meer te pakken in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Twee mogelijkheden

De Mercedes-coureur zal dan ook blij zijn geweest om het 2023-boek te sluiten en richting de winterstop te gaan. Het wordt natuurlijk maar zeer de vraag of Hamilton in 2024 wél een gooi naar de titel kan doen, want het gat met Red Bull is nog altijd groot en zou zelfs groter kunnen worden over de winter. Button denkt dat het twe kanten op kan gaan in een dergelijke situatie: "Als je zoveel voor zoveel jaren hebt gewonnen en dat ineens van je afgepakt is, kan het twee kanten op. De ene kant is dat je geen reden meer ziet en met pensioen wil omdat je al zolang aan de top staat en nu voor twee jaar geen race meer hebt gewonnen", zegt hij bij Sky Sports.

Motivatie

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het kan je ook nog hongeriger maken om daar terug te keren en Lewis zit nu precies in die positie. Lewis is zo goed als dat hij ooit geweest is. Vooral qua snelheid. Ook ziet hij er nu veel comfortabeler uit met zichzelf en is hij vertrouwd met zijn eigen vaardigheden. Hij maakt minder fouten. Hij is beter dan vijf of zes jaar geleden. Dat is lastig. Als zo iemand een auto krijgt die voor overwinningen kan vechten, is hij moeilijk te verslaan. Kijk maar naar Max Verstappen."