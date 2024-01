Horner vergelijkt Mercedes-situatie met Red Bull: "Hamilton heeft meer heerschappij"

Brian Van Hinthum

Maandag 8 januari 2024 19:03 - Laatste update: 20:08

Het is natuurlijk bij Red Bull Racing duidelijk dat het hele team rondom Max Verstappen gebouwd is en dat Sergio Pérez de tweede viool speelt bij het Oostenrijkse team. Christian Horner denkt dat de situatie bij Mercedes min of meer hetzelfde is, waar Lewis Hamilton en George Russell onder contract staan.

Bij Red Bull is het inmiddels wel duidelijk wie de eerste man van het team is en dat er voornamelijk naar hem geluisterd wordt. Het bleek bijvoorbeeld toen Verstappen in 2022 teamorders kreeg om Sergio Pérez voorbij te laten gaan om zijn strijd met Charles Leclerc betere kansen te geven. Verstappen weigerde dat uiteindelijk en het was achteraf het team zelf dat het boetekleed aantrok wegens verkeerde communicatie. Een "privilege" als coureur die al langer bij de familie zit. Verstappen betaalt dat aan de andere kant natuurlijk terug met veel betere resultaten dan zijn Mexicaanse kompaan.

Hoort erbij

Bij Mercedes lijkt het de afgelopen twee jaar wat minder duidelijk wie de voorkeur gaat krijgen wanneer het écht spannend gaat worden om overwinningen. Russell was in zijn debuutjaar de baas, waarna Hamilton in 2023 terugsloeg. Horner vertelt in de Secrets of Success-podcast dat hij bij de Zilverpijlen eenzelfde situatie ziet als in zijn eigen team, waar de ervaren rijder de voorkeur krijgt. "Het is onvermijdbaar in welke sport dan ook. Max kwam als tiener naar ons toe, nu is hij een wereldkampioen. Volgens mij is dat hetzelfde met Lewis Hamilton", stelt de Britse teambaas.

Geen ruimte voor een diva

Hij vervolgt: "Hij is nu de meest succesvolle coureur aller tijden. Hij heeft meer heerschappij in zijn team dan zijn teamgenoot. Zijn waarde voor het team is significant hoger. Volgens mij is het belangrijk om dat goed te onthouden. Natuurlijk zijn er bepaalde privileges die je geeft aan je voorman, je sterspeler. Natuurlijk blijft hij wel onderdeel van het team. Er is geen ruimte voor een diva. Op dat moment wordt het groter dan het team. Hij kan zijn doelen niet bereiken zonder team. Op dat moment gaat het om balans, tussen respect voor status en onthouden dat je binnen een team opereert."