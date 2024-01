Vincent Bruins

Maandag 8 januari 2024 20:34

De derde dag van de 2024 Dakar Rally zit erop. Net als bij de eerste proef heeft ook de derde etappe weer een nieuwe winnaar bij de auto's: Toyota-coureur Lucas Moraes. Janus van Kasteren werd door twee Tsjechische rivalen verslagen, maar behoudt nog wel de leiding in het klassement bij de vrachtwagens.

Met 733 kilometer was Etappe 3 een van de langste proeven van de rally. De deelnemers moesten van Ad Dawadimi naar Al Salamiya. 440 kilometer hiervan was de special stage. Kevin Benavides was de snelste bij de motoren. De KTM-rijder eindigde ruim een minuut voor de Honda van Ricky Brabec. Laatstgenoemde loopt daarbij wat in op Ross Branch die vandaag vijfde werd, maar de eerste plek in het klassement behoudt. José Ignacio Cornejo ligt tweede in de tussenstand en verloor slechts 16 seconden op Branch. Marcelo Medeiros verloor bijna een half uur bij de quads en is de leiding in de tussenstand kwijtgeraakt aan Juraj Varga. Mitch Guthrie versloeg klassementsleider Eryk Goczał bij de T3-Buggy's voor de etappezege van vandaag. Bij de T4-Buggy's won Yasir Seaidan op de proef, terwijl Gerard Farrés Güell een kwartier uitloopt in het klassement.

Coronel crasht tegen motorrijder

Het is pas de tweede keer dat Moraes meedoet aan de Dakar Rally, maar hij wist zijn eerste etappezege te pakken vandaag. De Braziliaan was slechts negen seconden sneller dan Mattias Ekström wiens Audi wat schade opliep door een aantal hardnekkige takken van bomen en struiken. Yazeed Al-Rajhi kwam als derde aan de finish en neemt de leiding over in het klassement van Carlos Sainz die zesde werd op de proef. Nasser Al-Attiyah was degene die het tempo aangaf, maar hij moest twee keer stoppen om lekke banden te verwisselen. De Prodrive Hunter-coureur had geen reservebanden meer over en reed met nog 30 kilometer te gaan weer lek. Toch kwam hij nog als vierde aan de finish met slechts drie wielen, anderhalve minuut achter Moraes. Problemen waren er voor de gebroeders Tim en Tom Coronel die een spookrijdende motor tegenkwamen. Philippe Gendron was, samen met een groepje motoren en quads, verdwaald en reed in tegengestelde richting op de route. De Coronels raakten de Fransman, die er gelukkig niet meer dan pijn in zijn been aan overhield, en werden 41e, één positie voor Maik Willems.

Tsjechische rivalen verslaan Van Kasteren

Janus van Kasteren won de proloog, Etappe 1 en Etappe 2, maar nu in Etappe 3 ging de zege bij de vrachtwagens naar Aleš Loprais. De Praga-coureur was vier en een halve minuut sneller dan zijn Tsjechische landgenoot Martin Macík. Loprais heeft nu de leiding in het klassement overgenomen van Van Kasteren met een voorsprong van drie en een kwart minuut. Van Kasteren klokte de beste tijden aan het begin van de etappe, totdat hij een lekke band kreeg. Vervolgens viel de stuurbekrachtiging weg door een probleem met de stuurinrichting van zijn De Rooy-Iveco, waardoor er olie de cabine in stroomde. De Nederlander kreeg vervolgens nog een lekke band evenals een probleem met de voorruit. Hij verloor bijna twintig minuten, maar werd nog wel derde. Mitchel van den Brink werd vierde voor Pascal de Baar en Michiel Becx. Gert Huzink kwam vast te staan en zijn Renault-hybridetruck kwam als achtste aan de finish van de derde proef voor Vick Versteijnen.