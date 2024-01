Remy Ramjiawan

Volgens dr. Helmut Marko ligt het vooral aan Max Verstappen of de recordboeken worden herschreven. Aan het talent twijfelt de tachtigjarige Red Bull-adviseur geen moment, maar of het plezier nog altijd aanwezig zal zijn, zal de doorslag geven.

Verstappen heeft niet onder stoelen of banken geschoven dat hij ook graag in andere raceklassen zou willen gaan uitkomen. Dat is natuurlijk maar lastig te combineren met zijn werkzaamheden binnen de Formule 1. Het huidige contract van de drievoudig wereldkampioen loopt tot het einde van 2028, maar over de periode daarna bestaan er nog vraagtekens. Marko gaat bij Motorsport.com in op de toekomst van de Nederlander en stipt aan dat geld geen rol zal spelen.

Alles na eerste titel is bonus

De 26-jarige Red Bull-coureur is maar met één doel richting de Formule 1 gekomen, om wereldkampioen te worden. Dat doel is bereikt en volgens Marko staat vooral het plezier nu voorop. "Hij moet lol hebben en van de sport genieten. Momenteel is dat het zeker geval en dat is natuurlijk een goed teken. Hij zal natuurlijk niet gratis rijden, maar geld is in ieder geval niet de voornaamste drijfveer voor Max", zo legt de adviseur van Red Bull uit.

'Tegenstanders niet constant genoeg'

Dat plezier zou bijvoorbeeld uit een intens titelgevecht kunnen worden gehaald, maar voorlopig ziet Marko geen concurrentie voor Verstappen. "Op dit moment kan ik dat nog niet zeggen, aangezien geen tegenstander afgelopen seizoen constant is geweest. Iedere week was het wel weer iemand anders achter ons. Maar wat ik wel kan zeggen is dat Max in het afgelopen jaar echt een klasse apart is geweest. Er is eigenlijk niemand die over een heel jaar constant op zo'n hoog niveau met hem de strijd aan kan gaan."