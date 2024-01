De start van het Formule 1-seizoen van 2024 laat nog even op zich wachten, maar de racekalender is inmiddels al lang en breed bekend. Een goed moment om alle belangrijke informatie eens op een rijtje te zetten.

Het Formule 1-seizoen van 2024 telt - als alles doorgaat - in totaal 24 races en gaat van start op zondag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. Hieraan voorafgaand worden de testdagen verreden op hetzelfde circuit, wat de teams de kans biedt de nieuwe bolides voor het eerst op het asfalt aan de tand te voelen. Ten opzichte van afgelopen jaar worden er geen nieuwe bestemmingen geïntroduceerd, al maakt China wel haar rentree op de kalender. Deze Grand Prix werd voor het laatst in 2019 verreden. In 2020, 2021, 2022 en 2023 werd het raceweekend geannuleerd vanwege - de gevolgen van - de pandemie.

Logistieke verschuivingen

Logistiek gezien is er wel het een en ander verschoven. Zo vormt de Grand Prix van Japan dit jaar de vierde ronde van het seizoen, waar deze de afgelopen jaren in het laatste deel van het jaar werd verreden. De Grand Prix van Azerbeidzjan is op haar beurt vervolgens verder naar achteren geschoven. Waar de race door de straten van Bakoe in 2023 nog de vierde ronde vormde, wordt deze nu als zeventiende verreden. Het seizoen loopt door tot zondag 8 december. Ook dit jaar vormt de Grand Prix van Abu Dhabi weer het slotstuk van het wereldkampioenschap Formule 1.

Grand Prix van Bahrein

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Eerste vrije training: donderdag 29 februari - 12:30 uur

Tweede vrije training: donderdag 29 februari - 16:00 uur

Derde vrije training: vrijdag 1 maart - 13:30 uur

Kwalifiactie: vrijdag 1 maart - 17:00 uur

Grand Prix: zaterdag 2 maart - 16:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Bahrain International Circuit

Circuitlengte: 5.412 kilometer

Aantal ronden: 57 ronden

Baanrecord: 1.31.447 - Pedro de la Rosa (2005)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Bahrein

Grand Prix van Saoedi-Arabië

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

Eerste vrije training: donderdag 7 maart - 14:30 uur

Tweede vrije training: donderdag 7 maart - 18:00 uur

Derde vrije training: vrijdag 8 maart - 14:30 uur

Kwalifiactie: vrijdag 8 maart - 18:00 uur

Grand Prix: zaterdag 9 maart - 18:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Jeddah Corniche Circuit

Circuitlengte: 6.174 kilometer

Aantal ronden: 50 ronden

Baanrecord: 1.30.734 - Lewis Hamilton (2021)

Winnaar 2023: Sergio Pérez

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Grand Prix van Australië

Tijdschema Grand Prix van Australië

Eerste vrije training: vrijdag 22 maart - 02:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 22 maart - 06:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 23 maart - 02:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 23 maart - 06:00 uur

Grand Prix: zondag 24 maart - 05:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Melbourne Grand Prix Circuit

Circuitlengte: 5.278 kilometer

Aantal ronden: 58 ronden

Baanrecord: 1.20.235 - Sergio Pérez (2023)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Australië

Grand Prix van Japan

Tijdschema Grand Prix van Japan

Eerste vrije training: vrijdag 5 april - 04:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 5 april - 08:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 6 april - 04:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 6 april - 08:00 uur

Grand Prix: zondag 7 april - 07:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Suzuka International Racing Course

Circuitlengte: 5.807 kilometer

Aantal ronden: 53 ronden

Baanrecord: 1.30.983 - Lewis Hamilton (2019)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Japan

Grand Prix van China

Tijdschema Grand Prix van China

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace: nog niet bekend

Grand Prix: zondag 21 april - 09:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Shanghai International Circuit

Circuitlengte: 5.451 kilometer

Aantal ronden: 56 ronden

Baanrecord: 1.32.238 - Michael Schumacher (2004)

Winnaar 2023: geannuleerd

Grand Prix van de Verenigde Staten - Miami

Tijdschema Grand Prix van Miami

Eerste vrije training: nog niet bekend

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace: nog niet bekend

Grand Prix: zondag 5 mei - 22:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Miami International Autodrome

Circuitlengte: 5.412 kilometer

Aantal ronden: 57 ronden

Baanrecord: 1.29.708 - Max Verstappen (2023)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Miami

Grand Prix van Italië - Imola

Tijdschema Grand Prix van Imola

Eerste vrije training: vrijdag 17 mei - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 17 mei - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 18 mei - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 18 mei - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 19 mei - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Circuitlengte: 4.909 kilometer

Aantal ronden: 63 ronden

Baanrecord: 1.15.484 - Lewis Hamilton (2020)

Winnaar 2023: geannuleerd

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Imola

Grand Prix van Monaco

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Eerste vrije training: vrijdag 24 mei - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 24 mei - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 25 mei - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 25 mei - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 26 mei - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit de Monaco

Circuitlengte: 3.337 kilometer

Aantal ronden: 78 ronden

Baanrecord: 1.12.909 - Lewis Hamilton (2021)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Monaco

Grand Prix van Canada

Tijdschema Grand Prix van Canada

Eerste vrije training: vrijdag 7 juni - 19:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 7 juni - 23:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 8 juni - 18:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 8 juni - 22:00 uur

Grand Prix: zondag 9 juni - 20:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuitlengte: 4.361 kilometer

Aantal ronden: 70 ronden

Baanrecord: 1.13.078 - Valtteri Bottas (2019)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Grand Prix van Spanje

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Eerste vrije training: vrijdag 21 juni - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 21 juni - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 22 juni - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 22 juni - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 23 juni - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuitlengte: 4.657 kilometer

Aantal ronden: 66 ronden

Baanrecord: 1.16.330 - Max Verstappen (2023)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Spanje

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Eerste vrije training: nog niet bekend

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace:

Grand Prix: zondag 30 juni - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Red Bull Ring

Circuitlengte: 4.318 kilometer

Aantal ronden: 71 ronden

Baanrecord: 1.05.619 - Carlos Sainz (2020)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Oostenrijk

Grand Prix van Groot-Brittannië

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Eerste vrije training: vrijdag 5 juli - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 5 juli - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 6 juli - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 6 juli - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 7 juli - 16:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Silverstone Circuit

Circuitlengte: 5.891 kilometer

Aantal ronden: 52 ronden

Baanrecord: 1.27.097 - Max Verstappen (2020)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Eerste vrije training: vrijdag 19 juli - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 19 juli - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 20 juli - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 20 juli - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 21 juli - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Hungaroring

Circuitlengte: 4.381 kilometer

Aantal ronden: 70 ronden

Baanrecord: 1.16.627 - Lewis Hamilton (2020)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Hongarije

Tijdschema Grand Prix van België

Eerste vrije training: vrijdag 26 juli - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 26 juli - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 27 juli - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 27 juli - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 28 juli - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuitlengte: 7.004 kilometer

Aantal ronden: 44 ronden

Baanrecord: 1.46.286 - Valtteri Bottas (2018)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van België

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Eerste vrije training: vrijdag 23 augustus - 12:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 23 augustus - 16:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 24 augustus - 11:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 24 augusustus - 15:00 uur

Grand Prix: zondag 25 augustus - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit Zandvoort

Circuitlengte: 4.259 kilometer

Aantal ronden: 72 ronden

Baanrecord: 1.11.097 - Lewis Hamilton (2021)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Nederland

Grand Prix van Italië - Monza

Tijdschema Grand Prix van Italië

Eerste vrije training: vrijdag 30 augustus - 13:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 30 augustus - 17:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 31 augustus - 12:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 31 augustus - 16:00 uur

Grand Prix: zondag 1 september - 15:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Autodromo Nazionale Monza

Circuitlengte: 5.793 kilometer

Aantal ronden: 53 ronden

Baanrecord: 1.21.046 - Rubens Barrichello (2004)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Monza

Grand Prix van Azerbeidzjan

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Eerste vrije training: vrijdag 13 september - 11:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 13 september - 15:00 uur

Derde vrije training: vrijdag 14 september - 10:30 uur

Kwalifiactie: vrijdag 14 september - 14:00 uur

Grand Prix: zondag 15 september - 13:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Baku City Circuit

Circuitlengte: 6.003 kilometer

Aantal ronden: 51 ronden

Baanrecord: 1.43.009 - Charles Leclerc (2019)

Winnaar 2023: Sergio Pérez

Grand Prix van Singapore

Tijdschema Grand Prix van Singapore

Eerste vrije training: vrijdag 20 september - 11:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 20 september - 15:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 21 september - 11:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 21 september - 15:00 uur

Grand Prix: zondag 22 september - 14:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Marina Bay Street Circuit

Circuitlengte: 4.94 kilometer

Aantal ronden: 62 ronden

Baanrecord: 1.35.867 - Lewis Hamilton (2023)

Winnaar 2023: Carlos Sainz

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Singapore

Grand Prix van de Verenigde Staten - Texas

Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten

Eerste vrije training: nog niet bekend

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace: nog niet bekend

Grand Prix: zondag 20 oktober - 21:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Circuit of The Americas

Circuitlengte: 5.513 kilometer

Aantal ronden: 56 ronden

Baanrecord: 1.36.169

Winnaar 2023: Max Verstappen

Grand Prix van Mexico

Tijdschema Grand Prix van Mexico

Eerste vrije training: vrijdag 25 oktober - 20:30 uur

Tweede vrije training: zaterdag 26 oktober - 00:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 26 oktober - 19:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 26 oktober - 23:00 uur

Grand Prix: zondag 27 oktober - 21:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Autódromo Hermanos Rodríoguez

Circuitlengte: 4.304 kilometer

Aantal ronden: 71 ronden

Baanrecord: 1.17.774 - Valtteri Bottas (2021)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Mexico

Grand Prix van Brazilië

Tijdschema Grand Prix van Brazilië

Eerste vrije training: nog niet bekend

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace: nog niet bekend

Grand Prix: zondag 3 november - 18:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Autódromo José Carlos Pace

Circuitlengte: 4.309 kilometer

Aantal ronden: 71 ronden

Baanrecord: 1.10.540 - Valtteri Bottas (2018)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Brazilië

Grand Prix van de Verenigde Staten - Las Vegas

Tijdschema Grand Prix van Las Vegas

Eerste vrije training: nog niet bekend

Tweede vrije training: nog niet bekend

Derde vrije training: nog niet bekend

Kwalifiactie: nog niet bekend

Grand Prix: zondag 24 november - 07:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Las Vegas Strip Circuit

Circuitlengte: 6.201 kilometer

Aantal ronden: 50 ronden

Baanrecord: 1.35.490 - Oscar Piastri (2023)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Grand Prix van Qatar

Tijdschema Grand Prix van Qatar

Eerste vrije training: nog niet bekend

Kwalificatie: nog niet bekend

Sprint shootout: nog niet bekend

Sprintrace

Grand Prix: zondag 1 december - 18:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Lusail International Circuit

Circuitlengte: 5.419 kilometer

Aantal ronden: 57 ronden

Baanrecord: 1.24.319 - Max Verstappen (2023)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Grand Prix van Abu Dhabi

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Eerste vrije training: vrijdag 6 december - 10:30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 6 december - 14:00 uur

Derde vrije training: zaterdag 7 december - 11:30 uur

Kwalifiactie: zaterdag 7 december - 15:00 uur

Grand Prix: zondag 8 december - 14:00 uur

Circuitinformatie

Circuit: Yas Marina Circuit

Circuitlengte: 5.281 kilometer

Aantal ronden: 58 ronden

Baanrecord: 1.26.103 - Max Verstappen (2021)

Winnaar 2023: Max Verstappen

Bekijk hier de beschikbare tickets voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Formule 1-seizoen 2024 veelgestelde vragen

Wanneer begint het Formule 1-seizoen 2024?

Het Formule 1-seizoen van 2024 wordt afgetrapt in Bahrein. Omdat de hieropvolgende race in Saudi-Arabië op zaterdag wordt verreden vanwege de Ramadan, wordt ook de Grand Prix van Bahrein een dag eerder verreden. Het raceweekend begint daarom op donderdag 29 februari en duurt tot zondag 2 maart.

Tot wanneer duurt het Formule 1-seizoen 2024?

Het Formule 1-seizoen van 2024 loopt dit jaar helemaal door tot in december. Op zondag 8 december wordt de laatste race van het jaar verreden: de Grand Prix van Abu Dhabi.

Hoe kan je live Formule 1 kijken in 2024

De toegang tot televisiezenders en livestreams is uiteraard afhankelijk van in welk land je je bevindt. Hieronder staan de grootste Formule 1-uitzenders in een aantal van de grootste markten wereldwijd.

Verenigd Koninkrijk: Sky Sports F1

Verenigde Staten: ESPN

Italië: Sky Sport F1

Duitsland: Sky Sport F1

Frankrijk: Canal+, Canal+ Sport

Spanje: DAZN F1

Nederland: Viaplay

Brazilië: TV Bandeirantes, BandSports

Australië: Fox Sports

Canada: RDS, TSN

Japan: DAZN

F1TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en biedt ook een uitgebreid keuzepakket rondom het uitzenden van de sport, afhankelijk van je locatie.

Hoeveel races staan er op de Formule 1-kalender van 2024?

In 2024 staan er in totaal een recordaantal van 24 races op de kalender. In 2023 zouden er in eerste instantie ook 24 races verreden worden, maar de Grand Prix van China werd geannuleerd vanwege de pandemie en de Grand Prix van Imola kon niet doorgaan vanwege de extreme weersomstandigheden destijds.

Staan er nieuwe races op de Formule 1-kalender van 2024?

In 2024 staan er geen nieuwe races op de Formule 1-kalender. Wel maakt de Grand Prix van China haar rentree. Deze werd vanwege de pandemie voor het laast in 2019 verreden.

Wat is het langste circuit op de Formule 1-kalender?

Het langste circuit op de Formule 1-kalender is Spa-Francorchamps in België. Deze baan voert de coureurs over maar liefst 7.004 kilometer asfalt en kent meerdere zeer uitdagende bochten zoals Eua Rouge en Les Combes.

Wat is het kortste circuit op de Formule 1-kalender?

Het korste circuit op de Formule 1-kalender is op dit moment het stratencircuit van Monaco. De krappe baan door de straten van het Prinsdom telt in totaal slechts 3.337 kilometer.

Wanneer zijn de sprintraces in het Formule 1-seizoen van 2024?

Tijdens het Formule 1-seizoen van 2024 worden er in totaal zes sprintraceweekenden verreden, hetzelfde aantal als in 2023. China en Miami maken voor het eerst hun opwachting als 'sprintcircuit'.

Raceweekend China: 19 - 21 april

Raceweekend Oostenrijk: 28 juni - 30 juni

Raceweekend Miami: 03 - 05 mei

Raceweekend Texas: 18 - 20 oktober

Raceweekend Brazilië: 01 - 03 november

Raceweekend Qatar: 29 november - 01 december