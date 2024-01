Remy Ramjiawan

Maandag 8 januari 2024 14:07

Na het vertrek van het hoofd van de vrouwencommissie van de FIA, Deborah Mayer en het afscheid van sportief directeur Steve Nielsen heeft nu ook Tim Goss zijn rol als technisch directeur van de autobond neergelegd, zo meldt de BBC. Ook heeft de FIA zojuist de nieuwe sportief directeur officieel bekend gemaakt.

Het lijkt te rommelen binnen de top van de FIA, nu drie ervaren medewerkers hun weg naar de uitgang hebben gevonden. De internationale autosportfederatie heeft het plekje van de vertrekkende Nielsen inmiddels al ingevuld door Tim Malyon (sinds 2021 actief bij de FIA) naar voren te schuiven. Dit werd eerder al door buitenlandse media gemeld, maar is inmiddels officieel door de FIA naar buiten gebracht. Een alternatieve technisch directeur, om het plekje van Goss in te nemen, is nog niet gevonden.

2026-reglement zorgt voor frustraties

Volgens het Britse medium is het vertrek van het derde kopstuk binnen één maand bij de FIA, tekenend voor de huidige situatie bij de autosportbond. Volgens een anonieme bron van de BBC is het 'een puinhoop' bij de FIA, waardoor de drie personeelsleden zijn vertrokken. Goss zou volgens deze bron dezelfde frustraties hebben gehad als Nielsen, die dus uiteindelijk ook is vertrokken. Het splijtpunt zou de technische reglementen zijn die vanaf 2026 van kracht worden binnen de Formule 1.

Het hoofd van de eenzitters, Nikolas Tombazis, betreurt het vertrek van Nielsen, maar stelt dat Malyon een goede vervanger is. "Tom heeft een schat aan autosportervaring en expertise op het hoogste niveau. Hij zal een belangrijke rol spelen bij het verder aanscherpen van onze sportieve en regelgevende praktijken en procedures, en hij zal de innovatie stimuleren die we hebben doorgevoerd in onze racecontrole." De Canadees heeft, voordat hij aan de slag ging bij de FIA, gewerkt bij Sauber, BMW (DTM) en was ook engineer bij Red Bull Racing.