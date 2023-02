Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 februari 2023 14:28

Lewis Hamilton behoort zelfs nog op 38-jarige leeftijd volgens menig supporter nog altijd tot de beste coureurs van de grid. Ook Mercedes trackside engineer Andrew Shovlin is nog altijd zeer onder de indruk van het natuurtalent dat Hamilton zou beschikken en hij vertelt over hoe dat in zijn werk gaat.

Hamilton begint dit seizoen aan alweer zijn zeventiende seizoen in de Formule 1, waarin de Brit zeven wereldkampioenschappen bij elkaar heeft weten te rijden. Voorlopig lijkt zijn pensioen daarnaast nog niet aanstaande. De Brit heeft aangegeven graag nog even door te gaan op het hoogste niveau van de autosport en het is dan ook aannemelijk dat zijn na 2023 aflopende contract bij de Zilverpijlen verlengd gaat worden en we nog wat langer van Hamilton kunnen genieten in de koningsklasse.

Natuurtalent

De Brit blies recent alweer 38 kaarsjes uit en behoort inmiddels dus tot het meubilair van de grid. Ondanks zijn relatief hoge leeftijd, heeft Hamilton zijn achtste wereldtitel nog altijd niet uit zijn hoofd gezet en wil hij komend seizoen opnieuw strijden voor die prestigieuze titel. Daarvoor moet hij wel af zien te rekenen met Max Verstappen, de man die de afgelopen twee titels pakte. Aan talent zal het volgens Mercedes-collega Shovlin niet liggen. "Lewis heeft natuurtalent in overvloed", stelt de trackside engineer tegenover de BBC.

Slechte dagen

Hij legt uit wat hij bedoelt: "Zijn werklust en vaardigheid om constant te blijven ontwikkelen en te verbeteren betekenen dat coureurs die hem willen verslaan hem zien als een soort van bewegend doelwit. Het ding met Lewis is dat hij tegenwoordig zelden een slechte dag heeft. En als hij een slechte dag heeft, is hij net zo goed als de rest van de coureurs", klinkt het stellig. "Dat is wat hem tot dit niveau heeft weten te brengen: de consistentie. Wanneer hij op zijn best is, is zijn niveau gewoon fenomenaal."

