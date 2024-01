De Vries doorbreekt radiostilte over Formule 1-domper, Verstappen vreest McLaren | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Allison over beslissingen bij Mercedes: "Waren gefocust op de verkeerde dingen"

James Allison, technisch directeur van Mercedes, heeft fans een kijkje achter de schermen gegeven. De Brit gaat onder meer in op de besluitvorming, de ontwikkelingen binnen het team tijdens het seizoen 2023 en de toekomst van Mercedes. Allison geeft toe dat het team fouten heeft gemaakt. Hij legt uit: "We waren gefocust op de verkeerde dingen. De discussie hierover duurde een tijdje. Omdat het met onze middelen erg moeilijk was om te voorspellen wanneer het gestuiter zou optreden en het veel moeilijker is om van het stuiteren af te komen als je het eenmaal hebt." Meer lezen? Klik hier!

De Vries over misgelopen Formule 1-avontuur: "Ook pijn hoort bij het leven"

Het avontuur van Nyck de Vries liep vorig seizoen al vroeg uit op een deceptie en na tien races zag de Nederlander hoe zijn avontuur bij AlphaTauri tot een einde kwam. Voor het eerst sinds zijn stukgelopen droom kijkt de coureur uit Friesland uitgebreid terug naar wat er allemaal gebeurd is. "Ik denk dat ik het al snel goed heb kunnen relativeren. Ik ben enorm gesteund, bij elkaar opgeteld heb ik denk ik wel 4000 berichten ontvangen. Dat heeft me goed gedaan", zegt De Vries. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over McLaren: "Ziet ernaar uit dat ze volgend jaar heel sterk zijn"

Max Verstappen en Red Bull Racing hadden dit seizoen weinig te duchten van de concurrentie en men kon redelijk gemakkelijk richting beide titels rijden. Voor volgend seizoen verwacht de Nederlander wel wat meer concurrentie en hij benoemt het team waar hij veel van verwacht. Het gaat om McLaren: "Het team dat het meest indrukwekkend achter ons was als je bekijkt waar ze vandaan kwamen, was zeker McLaren. Ik ziet ernaar uit dat ze volgend jaar heel sterk zijn." Meer lezen? Klik hier!

Doornbos over Verstappen: "Zelfs Jos heeft die verbazing af en toe nog"

Max Verstappen beleefde in 2023 één van de beste seizoenen uit de historie van de Formule 1 en zowel in binnen- als buitenland ontvangt de Nederlandse coureur vele lovende woorden. Robert Doornbos vertelt over zijn bewondering voor het afgelopen seizoen en doet een onthulling over vader Jos: "Ik sprak Jos Verstappen in Abu Dhabi en zelfs hij heeft die verbazing nog. Het is zóveel groter geworden dan we ooit hadden durven dromen met z'n allen", stelt hij in een interview met GPFans. Meer lezen? Klik hier!

De Vries over plotseling ontslag: "Ik koester helemaal geen wrok richting Helmut Marko"

Nyck de Vries werd vorig seizoen na een teleurstellende eerste tien races vroegtijdig uit zijn Formule 1-droom geholpen door Helmut Marko. De Nederlander blikt voor het eerst sinds zijn deceptie terug op het hele verhaal, maar houdt geen nare gevoelens tegenover de Red Bull-stal eraan over. "Of het eerlijk of rechtvaardig is, dat is voor mij eigenlijk totaal irrelevant. Ik koester ook helemaal geen wrok richting Helmut Marko of richting Daniel Ricciardo", stelt hij sportief. Meer lezen? Klik hier!