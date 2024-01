Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 10:54

Het avontuur van Nyck de Vries liep vorig seizoen al vroeg uit op een deceptie en na tien races zag de Nederlander hoe zijn avontuur bij AlphaTauri tot een einde kwam. Voor het eerst sinds zijn stukgelopen droom kijkt de coureur uit Friesland uitgebreid terug naar wat er allemaal gebeurd is.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries kwam na een periode van slechts tien races tot een einde. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree vorig jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten raakte vroegtijdig op.

Snel overheen

Het resulteerde in een vroegtijdig vertrek: na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone werd hij vervangen door Daniel Ricciardo. In gesprek met De Telegraaf verbreekt hij voor het eerst de stilte over zijn gevoel vlak na het uiteenspatten van zijn droom: "Ik denk dat ik het al snel goed heb kunnen relativeren. Ik ben enorm gesteund, bij elkaar opgeteld heb ik denk ik wel 4000 berichten ontvangen. Dat heeft me goed gedaan. Ik kan wel in een hoekje gaan zitten huilen, maar daar wordt niemand beter van. Uiteraard deed het pijn. Dat lijkt me niet zo gek. Maar iedereen beleeft goede en moeilijkere tijden. En ja, ook pijn hoort bij het leven", stelt de coureur.

Niet op zijn plek

Misschien was het achteraf ook gewoon een gevalletje verkeerde plek op het verkeerde moment, denkt De Vries: "Ik ben een perfectionist, dus er zijn altijd situaties en momenten waarbij ik achteraf denk: dat had ik beter kunnen doen. Uiteindelijk denk ik dat ik daar niet helemaal op mijn plek was, op dat moment. Het werkte gewoon niet. Formule 1 is iets waar ik zólang van heb gedroomd en dan stopt het ook weer zó snel. Dat is een enorme teleurstelling. Maar het hoort bij het leven en ook een beetje bij de sport. Dat klinkt misschien heel rationeel, maar zo sta ik er echt in. Ik omarm de dingen die nu weer op mijn pad zijn gekomen", besluit hij.