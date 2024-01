Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 18:50

Max Verstappen beleefde in 2023 één van de beste seizoenen uit de historie van de Formule 1 en zowel in binnen- als buitenland ontvangt de Nederlandse coureur vele lovende woorden. Robert Doornbos vertelt over zijn bewondering voor het afgelopen seizoen.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen genieten van zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

Ook Jos verbaasd

Ook Doornbos is diep onder de indruk van zijn landgenoot: "Een heel bijzonder seizoen. Ik denk dat we allemaal getuigen zijn geweest van een historisch seizoen. Het meest dominante seizoen van een Formule 1-coureur ooit. Laat het dan ook nog eens een Nederlander zijn, Max Verstappen in dienst van Red Bull Racing. Records die verbroken werden. Weekend in, weekend uit viel je in verbazing. Ik sprak Jos Verstappen in Abu Dhabi en zelfs hij heeft die verbazing nog. Het is zóveel groter geworden dan we ooit hadden durven dromen met z'n allen", vertelt hij in gesprek met GPFans.

Respect van buitenaf

Ook in de buitenlandse pers merkt Doornbos veel respect wanneer hij in de paddock aanwezig is: "Die fouten zijn er gewoon zelden te vinden. Max is de enige coureur met Lewis Hamilton en Michael Schumacher die gewoon iedere ronde in één kalenderjaar heeft weten af te leggen. Dat is ongekend. En dan ook nog eens een keer zo succesvol. Je voelt ook wel in de buitenlandse en Engelse pers dat we getuige zijn van iets legendarisch. Natuurlijk hopen ze wel dat het niet ieder jaar zo is. Maar deze staat in de boeken en vergeten we nooit meer", besluit hij.