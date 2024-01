Lars Leeftink

James Allison, technisch directeur van Mercedes, heeft fans een kijkje achter de schermen gegeven. De Brit gaat onder meer in op de besluitvorming, de ontwikkelingen binnen het team tijdens het seizoen 2023 en de toekomst van Mercedes. Allison geeft toe dat het team fouten heeft gemaakt.

In gesprek met Motorsport.com gaat Allison in op de beslissingen die Mercedes achter de schermen nam. De keuzes die Mercedes niet de gewenste resultaten zouden opleveren werden al genomen in 2022. Aan het begin van 2023 gebeurde het echter weer, toen porpoising wederom een probleem werd voor de Silver Arrows. "We waren gefocust op de verkeerde dingen. De discussie hierover duurde een tijdje. Omdat het met onze middelen erg moeilijk was om te voorspellen wanneer het gestuiter zou optreden en het veel moeilijker is om van het stuiteren af te komen als je het eenmaal hebt. Daarom besloten we om met een iets hogere rijhoogte te beginnen en dan de auto steeds een beetje te laten zakken."

Geld niet goed uitgegeven

Volgens Allison heeft Mercedes in 2022 en 2023 een paar beslissingen genomen die uiteindelijk geen goed effect hadden op de prestaties van de auto. "We hadden ons geld beter ergens anders kunnen inzetten. Dan hadden we de prestaties die we aan het einde van het seizoen hadden veel eerder behaald." In Monaco besloot het team in te grijpen. "We zeiden tegen onszelf: we willen gewoon het probleem met de sidepods uit de weg ruimen. In feite heeft het [de update in Monaco] ons ongeveer twee tienden gekost. Maar vanaf dat moment wisten we tenminste dat we ons er geen zorgen meer over hoefden te maken."

Toekomst

Allison weet in ieder geval nu hoe het team verder moet. "Als het ons lukt om deze instabiliteit onder controle te krijgen, dan klaagt Lewis waarschijnlijk dat hij iets minder van de bovenkant van de auto kan zien, omdat hij wat verder naar voren zit. Maar eigenlijk is de zitpositie zelf geen probleem. Hij moet met de auto leren omgaan." Volgens Hamilton was de zitpositie in de W14 niet goed, maar Allison zegt dat dit niet iets is wat zomaar aangepast kan worden. Het probleem is tevens op een andere manier op te lossen. "Hij [Hamilton] zou de auto waarschijnlijk iets nauwkeuriger kunnen besturen als hij zijn zitpositie vrij kon kiezen. Maar het probleem is de eigenwijze auto. Het gaat dus niet om het aanpassen van de zitpositie, maar om het temmen van iets dat gewoon niet goed is. En onze focus was om de auto wat meewerkender te maken."