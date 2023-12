Lars Leeftink

Donderdag 21 december 2023 08:04

Net zoals in F2 en F1 begint het seizoen van F3 in maart al, maar zeker nog niet alle stoeltje zijn inmiddels bezet. Er moeten nog veertien stoeltjes voor 2024 vergeven worden. Dit is de huidige grid van het derde niveau in de koningsklasse van de autosport.

In 2023 was de spanning rondom de titel ver te zoeken. Gabriel Bortoleto domineerde het seizoen zonder per se veel races te winnen (twee races gewonnen), maar de Braziliaan viel alleen in België uit en eindigde verder bijna alleen maar in de top vijf of zes. Het was genoeg om met 164 punten ruim voor Zak O'Sullivan (119 punten) en Paul Aron (112 punten) kampioen te worden. Franco Colapinto (110 punten) en Josep Maria Marti (105 punten) werden vierde en vijfde. Er waren in 2023 geen Nederlanders actief, maar hier gaat in 2024 verandering in komen.

Grid 2024

De top vijf van vorig jaar (Bortoleto, O'Sullivan, Aron, Colapinto en Marti) keert in 2024 niet terug in F3, maar maakt promotie naar F2. Hierdoor zijn er aardig wat veranderingen. Van een paar teams kennen we de gehele line-up van drie coureurs al. Prema zal met Dino Beganovic, Arvid Lindblad en Gabriele Mini het seizoen 2024 aanvangen. Campos gaat het volgend jaar proberen met Oliver Goethe, Mari Boya en Sebastián Montoya, terwijl het Nederlandse Van Amersfoort Racing dit gaat doen met Noel León, Tommy Smith en Sophia Flöersch.

Van Hoepen

Er was echter ook een verrassing voor de Nederlandse fans, want met Laurens van Hoepen zal er in 2024 ook een Nederlander actief zijn in F3. Van Hoepen gaat rijden namens ART en gaat dit doen met Christian Mansell. Bij Hitech zullen Luke Browning en Martinius Stenshorne in actie komen, terwijl Trident Leonardo Fornaroli en Sami Meguetounif al heeft aangekondigd. Al deze teams moeten nog een coureur gaan openbaren voor 2024. Bij Jenzer Motorsport weten we alleen dat Charlie Wurz de kleuren van het Zwitserse team gaat verdedigen, terwijl bij MP Motorsport, PHM Racing en Rodin Carlin nog geen enkele coureur voor 2024 bekend is gemaakt.