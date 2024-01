Remy Ramjiawan & Brian van Hinthum

Zondag 7 januari 2024 08:02

Sergio Pérez beleefde ondanks een tweede plek in het wereldkampioen een seizoen om wellicht snel te vergeten. Robert Doornbos denkt dat de Mexicaan volgend seizoen vanaf het begin uit een ander vaatje moet gaan tappen, omdat hij anders zo door het team eruit gegooid kan worden.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Christian Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Duim in de mond

GPFans vroeg Doornbos hoe hij denkt dat Pérez momenteel de winterstop doorbrengt na zijn niet zo fantastische jaar: "Ik denk dat hij in een foetushouding op de bank ligt met zijn duim in zijn mond", grapt de voormalig Formule 1-coureur. "Het perfecte seizoen in de Formule 1 zijn 22 overwinning, 22 snelste rondes en zes sprintoverwinningen en dan heb je 620 punten. Je teamgenoot scoort er 575, even om de dominantie aan te geven. Je hebt minder dan de helft van zijn puntenaantal. Je bent met hakken over de sloot tweede geworden. Het kan niet zo zijn dat je met een lekker gevoel de winterstop in gaat."

Vroege exit?

Pérez zit dus nog op zijn Red Bull-stoeltje, al denkt Doornbos dat hij er vanaf het begin écht moet staan in 2024: "Ik denk dat het nu duidelijk is dat het geen zin had om hem er in het seizoen uit te gooien met Ricciardo en al dat gedoe. Hij moest tweede worden, dat is gelukt. Voor Red Bull is het perfect afgelopen. Maar die gaan nu wel zeggen: 'Als jij de eerste drie races niet levert, exit.' Misschien vijf. Maar je moet er wel staan. Dan zit je aan het begin van het seizoen en hebben ze twee rijders die ze zo door kunnen schuiven. Je zou Yuki [Tsunoda] door kunnen schuiven. Liam Lawson erin en Ricciardo doorschuiven. Je moet zo'n stoeltje ook verdienen", besluit hij.