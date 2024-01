Lars Leeftink

Vrijdag 5 januari 2024 20:53 - Laatste update: 20:54

James Vowles, voormalig werknemer van Mercedes en nu teambaas van Williams, is van mening dat de rookies van 2023 een knappe prestatie hebben geleverd. Hierbij doelt hij op Logan Sargeant, Oscar Piastri en ook Nyck de Vries.

De Formule 1 kende in 2023 een paar rookies. Logan Sargeant had het lastig als rookie en werd eigenlijk tijdens elk weekend afgetroefd door zijn teamgenoot Alex Albon. Oscar Piastri verloor het ook vaak van Lando Norris, maar maakte tijdens zijn debuutjaar in F1 indruk door voorin mee te doen met de beste coureurs van de koningsklasse. Voor Nyck de Vries duurde het avontuur bij AlphaTauri maar een paar raceweekenden. Nog voor de zomerstop en de Grand Prix van Nederland werd De Vries ontslagen en vervangen door Daniel Ricciardo. In gesprek met KTM Summer Grill zegt Vowles dat alle rookies, zelfs Piastri, nog niet hun maximale potentie hebben laten zien. "Ik denk dat elke rookie in 2023 waarschijnlijk niet alles heeft kunnen laten zien, want het was een zwaar jaar."

Weinig testdagen

Coureurs krijgen volgens Vowles nu veel minder tijd om zich voor te bereiden op wat hen in F1 te wachten staat. Dit komt mede door het aantal testdagen, waarin coureurs belangrijke kilometers kunnen maken. Vowles ziet ook dat het aantal testdagen sinds de coronacrisis flink is verminderd. Daarnaast was er ook buiten de testdagen meer tijd en ruimte om kilometers te maken. "Vijf of zes jaar geleden reden we ongeveer dertigduizend kilometer aan tests met een coureur voordat er überhaupt werd besloten om hem in een auto te zetten. Ze hebben tijd nodig om de limieten op te zoeken, want de stap vanuit een andere klasse naar de Formule 1 is enorm."

Wennen aan F1

Volgens Vowles is het voor coureurs die vanuit een andere raceklasse komen niet makkelijk om meteen te wennen aan de Formule 1. De Vries, die aan WEC en Formule E gewend was toen hij vorig jaar in de koningsklasse begon, moest in 2023 dus ineens in F1-auto's gaan rijden. Volgens Vowles is dit heel anders. "Alles gaat zoveel sneller in de Formule 1 en het duurt lang voordat je gewend bent om die limieten te vinden."