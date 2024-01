VIDEO: Jumbo over gestopte sponsoring Verstappen, 'Helmut Marko tekent voor drie jaar bij'

Brian Van Hinthum

Vrijdag 5 januari 2024 10:54

Jumbo gaat veel veranderingen doorvoeren. CEO Ton van Veen heeft meer uitleg gegeven over waarom de supermarktketen vanaf 2024 is gestopt met het sponsoren van Max Verstappen, de Dutch Grand Prix en onder meer de succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma. Bekijk de video hieronder of op YouTube.