Brian Van Hinthum

Donderdag 4 januari 2024 16:55

Toto Wolff is van mening dat er gekeken moet worden naar straffen die uitgedeeld worden wegens overmacht, dit naar aanleiding van de veelbesproken tien plaatsen gridstraf van Carlos Sainz in Las Vegas. De Oostenrijker legt uit waarom ernaar gekeken moet worden.

Tijdens de eerste Grand Prix van Las Vegas liep de eerste vrije training eigenlijk compleet in de soep. Wegens een losliggende putdeksel raakte de auto van Sainz beschadigd. De vrije training werd stilgelegd om de putdeksels te repareren, waarna we niet meer verder konden. De Spanjaard liep dus - buiten zijn schuld om - schade op aan zijn Ferrari. Omdat er onderdelen vervangen dienden te worden, kreeg hij tot overmaat van ramp óók nog eens een tien plaatsen gridstraf voor de race van zondag.

Oneerlijk

De Madrileen en zijn team waren woest en het deed veel stof opwaaien. Volgens Wolff hoog tijd om eens een verandering in de regels te overwegen in gevallen die door overmacht worden veroorzaakt. "Wat Carlos gebeurde in Las Vegas, wat volledig oneerlijk. Ik heb het over de straf, oneerlijk. Als racer ben ol de eerste doe zegt dat hij deze uitkomst niet heeft verdiend. Ik denk dat we beter naar de regels moeten kijken. Overmacht is een lastige. Wat gebeurt er wanneer je een kerb raakt? Je weet wel, wanneer je de auto vernielt door over een kerb te rijden. r is niks dat je kan doen", vertelt de Mercedes-baas aan PlanetF1.

Kijken naar veranderingen

Wolff vervolgt: "Wat als je over een hobbel heen gaat met koude banden, zoals dat bij Lando [Norris] gebeurde [in Las Vegas] en je hem daardoor in de muur rijdt? Is dat overmacht? Gaan mensen zeggen dat het overmacht is? Wat gebeurt er wanneer je er door een andere auto afgereden bent en je niks hebt gedaan? Is dat overmacht? Niemand vond de situatie leuk als sportman. Het was onrechtvaardig wat er met hem gebeurde en het verpestte zijn raceweekend. Misschien kon hij zelfs winnen. We moeten er goed naar kijken en nadenken over veranderingen", besluit Wolff.