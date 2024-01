Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 16:11

Max Verstappen rijdt sinds het begin voor de Red Bull Racing-formatie en naar alle waarschijnlijkheid zullen we hem ook nog tot en met 2028 voor dat team zien rijden. Manager Raymond Vermeulen ziet überhaupt geen reden om nog ooit te vertrekken bij de Oostenrijkse formatie.

Verstappen kwam als 17-jarig talent de Formule 1 binnen bij het team van Toro Rosso, waar hij van Helmut Marko al vroeg de kans kreeg om zijn grote talent aan de wereld te tonen. Uiteindelijk bleek de gewaagde en veel bekritiseerde keuze van de Oostenrijker een schot in de roos, want Verstappen maakte direct in de koningsklasse indruk door al op die jonge leeftijd geweldige dingen te laten zien. Na zijn overstap richting Red Bull Racing pakte hij in Barcelona meteen zijn eerste zege in de Formule 1. In 2021 pakte hij zijn eerste wereldtitel en de twee seizoenen daarop was het vervolgens ook raak.

Overstap?

De drievoudig wereldkampioen beschikt in ieder geval nog over een contract dus tot en met 2028. Iets waar men niet van plan is om van af te wijken, zo stelt Vermeulen in gesprek met Verstappen.com. “Waarom zou Max in deze situatie nu een overstap maken? We zijn daar niet in geïnteresseerd. Maar het is een kleine wereld, iedereen en alles praat met elkaar en wij hebben een commitment tot 2028. En zoals je ziet, Max zit in de rol van zijn leven, we rijden zonder druk. Teammaatjes? Laat maar komen: iedereen krijgt gelijk materiaal. En iedereen is vrij om Max te verslaan, toch?”

Eindigen bij Red Bull

Het lijkt er dus op dat we Verstappen in ieder geval nog een flinke poos in de kleuren van de energiedrankjesfabrikant kunnen bewonderen. Wat er daarna gebeurt, is nog koffiedik kijken. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat Verstappen tegen die tijd zijn helm aan de wilgen hangt. “Laten we eerst maar eens verder kijken als het 2028 is. Misschien is Max wel de eerste rijder die bij een team begint en daar ook stopt. Dat zou wel weer een Verstappen-verhaal kunnen zijn...”, besluit manager Vermeulen.