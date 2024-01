Dit is hoeveel de Formule 1-teams aan prijzengeld hebben verdiend in 2023

Vincent Bruins

Dinsdag 2 januari 2024 15:47 - Laatste update: 15:50

De Formule 1 heeft een enorme prijzenpot die aan het eind van elk seizoen aan de teams wordt uitgedeeld. De wereldkampioenen krijgen natuurlijk het meeste prijzengeld, maar er zijn ook nog bonussen te verdienen.

Naar schatting is de totale pot van het prijzengeld, gebaseerd op de posities in het constructeurskampioenschap, zo'n één miljard dollar, wat ruim 900 miljoen euro is. Hoeveel prijzengeld het precies is, wordt nooit bekendgemaakt. De koningsklasse van de autosport komt op vier verschillende manieren aan zoveel geld: sponsors, het promoten van de races, de uitzendrechten, en licenties en merchandising. 14% van de één miljard dollar gaat naar de constructeurskampioenen en 6% gaat naar het team dat laatste is geëindigd. Daarnaast zijn er nog meerdere honderden miljoenen te verdienen aan bonussen. Ferrari krijgt naar schatting 45 tot 50 miljoen euro, omdat ze al sinds het allereerste seizoen in de Formule 1 meedoen. Teams die eenmaal de constructeurstitel hebben gepakt, krijgen ook een bonus, met nog een bonus daarbovenop als ze meermaals kampioen zijn geworden.

Artikel gaat verder onder video

Ook krijgt een team extra geld voor het eindigen in de top drie in de afgelopen tien seizoenen. In dit systeem krijgt de kampioen per seizoen 3 punten, de vice-kampioen 2 punten en degenen die derde zijn geworden, 1 punt. Bijvoorbeeld, Red Bull is één keer P4, drie keer P3, vier keer P2 en twee keer P1 geworden, dus heeft het 17 van de totale 60 punten behaald. Daarom krijgt het 28,3% van deze speciale bonuspot. Mercedes krijgt 45% hiervan, dankzij de dominante periode aan het begin van het hybridetijdperk.

OOK INTERESSANT: Bottas blikt trots terug op naaktkalender: "We hebben 30.000 stuks verkocht"

Prijzengeld

Dit is dan hoe het prijzengeld op basis van de constructeursposities is verdeeld. Daarnaast staat welke bonus elk team krijgt. Die bonus is niet verrekend in het bedrag voor de prestaties van vorig jaar.