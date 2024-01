Vincent Bruins

Dinsdag 2 januari 2024 12:53 - Laatste update: 12:56

Aston Martin was toch wel de grote verrassing, toen het Formule 1-seizoen van 2023 begon. Men had niet verwacht dat Fernando Alonso de ene na de andere bokaal zou binnenslepen en tot aan de zomerstop Sergio Pérez zou bijbenen in het kampioenschap. De Spanjaard is met goede moed deze winter ingegaan en hoopt op meer podiumresultaten dit jaar.

Alonso begon het seizoen in de rappe AMR23-bolide met zes podiums in de eerste acht Grands Prix. Na een aantal puntenfinishes in of dichtbij de top vijf excelleerde hij in de lastige, wisselvallige weersomstandigheden op Zandvoort om weer een tweede plaats te pakken achter Max Verstappen. Het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is, kwam vervolgens in een dip terecht. Alonso werd vijftiende in Singapore, viel uit in Texas vanwege schade aan de vloer en ook in Mexico-Stad bereikte hij het zwart-witgeblokt niet na contact met Valtteri Bottas. Aston Martin verloor de vijfde plek in de tussenstand aan McLaren, maar lag in Brazilië dan eindelijk weer op podiumkoers. Alonso versloeg Pérez in een fotofinish voor de derde stek. Hij verdedigde vervolgens zijn vierde plek in het rijderskampioenschap ten opzichte van Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz door als zevende aan de finish te komen in de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz voorzichtig hoopvol over 2024: "Ferrari gedraagt zich anders in simulator"

Makkelijkere transitie

"Het gaat een veel betere winter zijn, volgens mij," vertelde Alonso tegenover Sky Sports F1. De tweevoudig wereldkampioen was een nieuwe coureur voor het team van Aston Martin en dat was even wennen eind 2022 en begin 2023, maar er hoeft dit keer geen tijd te worden gestoken in zo'n introductie. "Wanneer je eenmaal het passen van het stoeltje, het moeten weten hoe alles werkt, hoe de fabriek is, het uitleggen wat je wensen zijn, het leren kennen van alle namen en gezichten in het team [gehad hebt]... Dat kost een heleboel energie in de maanden januari en februari. Deze winter gaat het voor iedereen wat makkelijker zijn om de transitie te maken van 2023 naar 2024. We hebben hoge verwachtingen. Het moet geen verrassing meer zijn, als we op het podium staan. We moeten dat soort prestaties aankomend seizoen echt leveren. We zijn klaar voor die uitdaging. Ik kijk er heel erg naar uit."