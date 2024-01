Lars Leeftink

Voormalig Red Bull-chef Rob Marshall en Ferrari-engineer David Sanchez hebben officieel hun periode van gardening leave afgesloten, waardoor ze mogen beginnen aan hun nieuwe functie bij McLaren.

Dit weet Andrea Stella, teambaas van McLaren, tegenover RaceFans te melden. "De technische herstructurering was een fundamentele factor, zou ik zeggen. De herstructurering zelf omvat mensen die eigenlijk nog niet begonnen zijn. De stimulans was het gebruik van het talent dat al beschikbaar was bij McLaren, want de mensen die fysiek op CAD de geometrie ontwerpen - dat zijn dezelfde mensen. Maar hun talent ontketenen door duidelijke richtlijnen te geven, duidelijke doelen te stellen en er ook voor te zorgen dat empowerment en enthousiasme de basis vormen van hoe we met mensen omgaan. Dit heeft geholpen. Zo proberen we ook de toekomst in te gaan. Daarnaast hebben we nu Rob Marshall en David Sanchez vanaf januari", aldus Stella. McLaren presteerde in 2023 een stuk beter dan tijdens voorgaande jaren en was vaak op het podium terug te vinden. Met een vierde plaats bij de constructeurs hoopt het team de weg richting Mercedes en Ferrari, met als absoluut einddoel Red Bull Racing, ingezet te hebben. Marshall en Sanchez moeten hierbij gaan helpen. McLaren had echter wel wat geduld nodig voordat het Marshall en Sanchez kon verwelkomen.

Gardening leave

Gardening leave, een gebruikelijke praktijk in de Formule 1 tijdens dergelijke transities van werknemers, vereist een overgangsperiode van hun voormalige team naar het nieuwe team om de uitwisseling van actuele informatie te voorkomen en een eerlijk speelveld te garanderen. Dit is ook waarom bijvoorbeeld Ferrari op aardig wat werknemers heeft moeten wachten. Dit terwijl ze begin 2023 al in de geruchten te vinden waren of officieus aangekondigd werden.

Nieuwe functies bij McLaren

Marshall, voorheen Chief Engineering Officer bij Red Bull, neemt bij McLaren de rol op zich van technisch directeur engineering en design, terwijl Sanchez de functie van technisch directeur, autoconcept en prestaties op zich gaat nemen. Hij volgt hiermee James Key op. Key is nu technisch directeur bij Stake F1 Team, in 2023 nog Alfa Romeo. Deze strategische herschikking bij McLaren, onder toezicht van teambaas Stella en goedgekeurd door CEO Zak Brown, wordt beschouwd als een "fundamentele factor" in McLaren's transformatie.