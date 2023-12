Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 december 2023 12:15

Dr. Helmut Marko wordt er natuurlijk niet jonger op en de geruchten over een mogelijk pensioen worden groter en groter. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing geeft in ieder geval uitsluitsel over zijn plannen voor volgend seizoen.

Marko is één van de grote motoren achter het Red Bull Racing-project en de man die Max Verstappen naar de Formule 1 bracht. Marko is al tijden lang de adviseur van het energiedrankjesteam en de man uit Graz speelt dan ook een belangrijke rol in alles wat er achter de schermen gebeurt bij het team van Verstappen. Hij wordt met zijn tachtig jaar op de teller natuurlijk ook een dagje ouder, al weerhoudt hem dat er niet van om de hele wereld over te vliegen voor zijn geliefde Red Bull.

Geruchten

Toch ontstaan er vanwege zijn leeftijd natuurlijk steeds meer geruchten over een mogelijk pensioen van de koningsklasse. Het afgelopen jaar hoorden we onder meer over een vermeende machtsstrijd met Christian Horner en Marko zelf gaf enkele weken geleden aan dat hij rond de kerst een belangrijk gesprek zou voeren met het team van Red Bull. Dit om zijn toekomst van volgend jaar te bespreken, al beschikt hij nog wel over een contract tot en met 2024.

Uitsluitsel

De Oostenrijker heeft dat gesprek nu voltooid. In gesprek met OE24 geeft hij uitsluitsel over het volgende seizoen: "Ja, alles gaat gewoon door zoals we gepland hadden." Marko is volgend jaar dus bij 24 races aanwezig: "Ja, maar dat levert voor mij geen stress. Als ik alles te gek vind wat op mij af zou komen, dan zou het moeilijk zijn. Ik zeg vooral tegen mezelf dat Australië prachtig is en ik uitkijk naar de reis naar Melbourne. Van vrijdag 11:00 uur tot en met zondagavond ben ik bezig met mijn Red Bull-werk en daar heb ik heel veel plezier in", besluit de adviseur.