Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 17:46 - Laatste update: 17:51

Eerder vandaag kwam het bericht naar buiten dat de RB20 van Red Bull Racing de crashtest niet zou hebben doorstaan. Moeten de fans van Max Verstappen zich nu zorgen maken om deze gefaalde crashtest?

De RB20 is de Formule 1-bolide van de energydrankfabrikant voor het seizoen van 2024. Het is de opvolger van de RB19 die dit jaar maar liefst 21 van de 22 Grands Prix won in de handen van Sergio Pérez en Verstappen. Negentien daarvan werden door laatstgenoemde gewonnen die dan ook comfortabel zijn derde wereldkampioenschap pakte. De RB20 is naar verluidt niet door de crashtest gekomen. Dat wist de Italiaanse tak van Motorsport.com vandaag te melden. Het is echter niet ongewoon voor een Formule 1-team om met een gefaalde crashtest om te moeten gaan. Het is niet alleen eerder voorgekomen bij Red Bull zelf, maar ook bij hun rivalen, zoals Mercedes.

Ook in 2022 kwam Red Bull niet door crashtest

De neus van de RB20 zou de frontale impact tijdens de crashtest niet goed geabsorbeerd hebben. Naar verluidt heeft de Oostenrijkse formatie de neus ingekort en uitgehold vergeleken met de RB19, maar deze zal dus weer aangepast moeten worden om de frontale botsing wel veilig te kunnen doorstaan. Maar moeten Verstappen-fans zich nu druk maken dat Red Bull ver achter op schema zal liggen? In tegenstelling tot wat de Italiaanse tak van Motorsport.com meldt, wordt dit niet verwacht. Red Bull kwam voor 2022 ook al niet door de crashtest. Diezelfde winter overkwam Mercedes exact hetzelfde. En in beide gevallen werden oplossingen rap gevonden. Naar verluidt zoeken de teams namelijk eerst de extremen op en komen ze niet door de crashtest, dan werken ze vandaaruit terug. Hoofdontwerper Adrian Newey zou bij Red Bull de grens opzoeken met zijn vaak toch wel briljante ideeën. De verwachting is dat teams dit anticiperen om vertragingen in de planning te voorkomen.