Donderdag 9 februari 2023 17:04

De Formule 1-kalender van 2023 wordt dit seizoen plotseling opgebroken met een soort 'lente-stop', wanneer er maar liefst vier weken zitten tussen de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Azerbeidzjan wegens het wegvallen van de race in China. Alex Albon ziet het ruime gat juist als een voordeel voor de teams en coureurs.

De kalender voor 2023 had in eerste instantie een recordaantal van 24 races op de rol staan voor komend seizoen, maar al snel bleek dat het nog niet zeker zou zijn of de koningsklasse dit jaar eindelijk weer richting Shanghai kon voor de Grand Prix van China. In het land heersen er - in tegenstelling tot andere plekken op de wereld - nog altijd strenge coronamaatregelen die met enige regelmaat worden aangepast, waardoor het voor het rondreizende circus van de Formule 1 wellicht geen praktisch plan is om in een land met dergelijke strenge maatregelen neer te strijken.

Auto beter begrijpen

Na lang beraad werd de race in Azië dus andermaal van de kalender geschrapt én werd er tevens geen vervangende Grand Prix aangekondigd. Het betekent dat er tussen de races in Australië en Azerbeidzjan ineens een gat van vier weken valt, wat normaal gesproken zeer ongebruikelijk is. Albon is er wel blij mee en legt uit waarom. "We kunnen ontdekken waar we de auto moeten verbeteren en kunnen onderdelen gaan bouwen. Ik denk dat het qua rijden geen probleem is. Het grotere geheel is dat we de auto meer kunnen leren begrijpen", claimt de Britse Thai.

Zaken achter de schermen

Albon vervolgt: "Vooral aan het begin van het jaar vlieg je over de hele wereld en als raceteam ben je dan niet vaak op de fabriek. De tijd die dan ineens vrijkomt kan je gebruiken om te zien waar de auto écht is terecht gekomen vanaf Bahrein tot Melbourne. Je kunt deze tijd dan heel goed gebruiken om de auto te leren begrijpen. Natuurlijk moeten we er in Bahrein meteen staan, maar het geeft je simpelweg wat meer tijd om te focussen op een aantal zaken achter de schermen."

