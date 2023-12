Brian Van Hinthum

Max Verstappen beleefde een jaar om van te dromen in de Formule 1, al ging het ook weer niet elk weekend vlekkeloos voor de drievoudig wereldkampioen. De Nederlander stipt het minste raceweekend van het jaar aan en komt met een opvallende keuze op de proppen.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Opvallende keuze

Drie keer moest de Limburger de zege aan iemand anders laten. In Saoedi-Arabië, Bakoe en het dramaweekend in Singapore kwam Verstappen niet als eerste over de streep. De Nederlander kiest in gesprek met Motorsport.com zijn minste weekend van het seizoen: "Dat blijft toch Baku, doordat ik niet blij was met hoe het hele weekend ging", stelt Verstappen. "Na de race heb ik meteen met de engineers gesproken en gezegd: 'Ik houd van de combinatie van tools zoals we die op het laatst hadden en denk dat we in dezelfde richting moeten werken voor de komende races.'"

Singapore?

Het is misschien een opvallende keuze. Verstappen beschouwt Bakoe namelijk als belangrijk leermoment in het seizoen, terwijl het weekend in Singapore écht alles in de soep liep. Toch telt de Nederlander de door Carlos Sainz gewonnen race niet als slechtste weekend. "Nee, in Singapore kwamen we gewoon tekort en hebben we fouten gemaakt met de afstelling. Ik weet het niet, maar Singapore was gewoon rommelig. In mijn hoofd heeft Singapore helemaal niet plaatsgevonden, ik tel die race niet eens mee!", besluit Verstappen.