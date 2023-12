Lars Leeftink

Zondag 24 december 2023 09:53

Carlos Sainz heeft de druk op de gesprekken met Ferrari opgevoerd door te eisen dat hij voor het begin van het seizoen 2024 duidelijkheid heeft over of hij een meerjarige verlenging van zijn eind 2024 aflopende contract gaat krijgen of naar een ander team moet gaan zoeken. Audi wordt vaak genoemd, maar als het aan Sainz zelf ligt, gaat hij nergens heen.

Tijdens een evenement van zijn sponsor zegt Sainz, geciteerd door Motorsport.com, dat hij niet zelf van plan is te vertrekken bij Ferrari. De Spanjaard wil voor het seizoen 2024 begint duidelijkheid hebben over zijn aflopende contract. "Ik wil aan het 2024-seizoen beginnen wetende waar ik in 2025 zal racen. Mijn volgende bestemming en mijn prioriteit is om te vernieuwen [contract bij Ferrari] en nog vele jaren door te gaan. We zijn allebei gelukkig. We hebben drie maanden om dat akkoord te bereiken voor de eerste race. Er wordt gesproken over wat ik aangeboden krijg, maar dat wordt gezegd zonder dat ik het weet. Ik ga niet speculeren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alfa Romeo neemt weer afscheid van F1: van kampioenschappen naar middenmoter

Meerdere jaren verlengen

Bij die onderhandelingen is het doel volgens Sainz niet om maar tot eind 2025 te verlengen, maar een verlenging voor meerdere jaren te tekenen. "Dat is mijn intentie en ik voel me erg gewaardeerd door Fred [Vasseur, Ferrari-teambaas] en Ferrari. Ik voel me geliefd en ik zal mijn contract verlengen als ik me zo blijf voelen. Ze weten verder al drie jaar waartoe ik in staat ben en wat mijn kwaliteiten zijn."

Fans Ferrari

Tijdens het raceweekend in Monza, de thuisrace van Ferrari, deed de Italiaanse renstal het met beide coureurs prima, iets wat ook zo voelde voor Sainz. Hij hoopt dan ook dat ook de Ferrari-fans graag willen dat hij blijft. "Misschien was Monza meer een boodschap aan de tifosi, dus het was leuk en spannend om thuis met Ferrari voorin te strijden tegen Red Bull. Het schepte meer een band, omdat ik alles gaf voor het team. Het veranderde mijn status binnen het team niet. Ik hoop dat het dat wel deed voor de tifosi."