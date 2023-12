Lars Leeftink

Volgens oud F1-coureur Timo Glock is het absoluut niet zo dat Lewis Hamilton zijn talent kwijt is geraakt. De Duitser is van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen ten onrechte wordt afgeschreven door veel fans.

Hamilton heeft al sinds eind 2021 geen Grand Prix meer gewonnen en moet sinds het controversiële einde van de Grand Prix van Abu Dhabi dat jaar pas op de plaats maken. Max Verstappen en Red Bull Racing domineren het nieuwe tijdperk en wonnen in 2022 en 2023 beide kampioenschappen met speels gemak. Mercedes werden derde bij de constructeurs in 2022 met alleen een zege van George Russell, terwijl er in 2023 helemaal geen zege werd geboekt en het al uitdagend genoeg was om op het podium te eindigen. Mercedes werd wel tweede bij de constructeurs, maar veel mensen waren het erover eens dat McLaren aan het einde van het seizoen net voor Mercedes en Ferrari het beste team was achter Red Bull.

Glock over Hamilton

In gesprek met BettingSites.co.uk laat Glock weten dat Hamilton nog steeds een hele goede coureur is die zijn talent zeker niet kwijt is geraakt. "Ik moet lachen als mensen zeggen dat Lewis zijn talent is verloren. Dat is belachelijk. Hoe zou dat kunnen? Het is onmogelijk. Dat is niet het geval. Misschien als hij ouder is dan 50. Maar Lewis is er nog en als hij de juiste auto heeft, kan hij weer wereldkampioen worden.”

Hamilton kent Mercedes

Volgens Glock is de verlenging van het contract van Hamilton bij Mercedes tot eind 2025 een logische keuze. De Duitser denkt dat Hamilton op zijn best presteert in een omgeving die hij kent en die vertrouwt is. "Hij weet precies wat hij daar [bij Mercedes] heeft. Misschien zou het cool zijn geweest om hem in een Ferrari te zien. Maar als je naar de feiten kijkt, ligt de grootste kans om het kampioenschap te winnen bij Mercedes, omdat hij niet naar Red Bull zou gaan. Voor hem was de beslissing om te blijven waar hij nu is de juiste.”