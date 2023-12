Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 19:29 - Laatste update: 19:34

Red Bull Racing en Max Verstappen hebben in 2023 veel records op hun naam kunnen schrijven, terwijl Mercedes moest toekijken. Toch is er een record van Mercedes in 2023 niet gesneuveld: het aantal podiumplekken van één team in één seizoen.

Verstappen werd met een recordaantal punten, podiumplekken en zeges wereldkampioen door 575 punten te scoren en tijdens het seizoen zelfs tien races op rij te winnen. Dit had een reeks van achttien zeges kunnen zijn als de Grand Prix van Singapore voor Red Bull als team niet een erg slecht weekend was waarin niks bleek te werken. De dominantie van Red Bull en Verstappen was zo groot dat er statistisch gezien geen discussie is over dat fans naar het meest dominante seizoen ooit in F1 hebben gekeken van een coureur, maar er zijn volgens sommige statistieken wel dominantere teams geweest.

Aantal podiumplaatsen van een team

Red Bull veroverde afgelopen seizoen dertig podiumplekken van de in totaal 44 mogelijke podiumplekken. Van die dertig waren 21 er van Verstappen en negen van teamgenoot Sergio Pérez. Dertig podiumplekken is genoeg voor een plekje in de top vijf, maar deze lijst blijft gedomineerd worden door Mercedes. In 2016 schreef Mercedes 33 podiumplekken op haar naam, terwijl ook de seizoenen 2015 (32 podiumplekken), 2019 (32 podiumplekken) en 2014 (31 podiumplekken) nog beter waren dan het afgelopen seizoen van Red Bull. Hierbij moet ook gezegd worden dat er toen minder races waren dan in 2023 het geval was, waardoor het gat procentueel gezien nog groter is.