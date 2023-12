Brian Van Hinthum

Max Verstappen wist dit seizoen op uiterst dominante wijze het wereldkampioenschap naar zich toe te trekken. Voor sommige fans is de manier waarop de Nederlander zijn races wint weinig aan. Ook vader Jos Verstappen zou het in principe wel anders willen zien.

Na een seizoen om van te dromen voor Verstappen - de Nederlander pakte immers negentien van de 22 mogelijke overwinningen in de koningsklasse - mag de Red Bull-coureur als drievoudig wereldkampioen verdienen aan zijn welverdiende winterstop. Het seizoen begon nog wat wisselvallig en Verstappen moest twee van de eerste vier races aan teammaat Sergio Pérez laten. Vanaf Miami stelde de 26-jarige coureur orde op zaken en liet hij het in de achttien resterende races nog maar één keer toe dat een andere coureur won. Dat was Carlos Sainz in Singapore.

De ongekende dominantie van de Nederlander kan lang niet bij alle Formule 1-fans op veel applaus rekenen. De manier waarop de Red Bull-coureur het seizoen naar zich toetrok zorgde voor weinig spanning tijdens de Grands Prix en dus was de angel al vroeg uit het seizoen. Zelfs vader Jos zou het liever wat spannender zien: "Natuurlijk willen we races winnen, maar ik zie hem ook graag vechten en er vervolgens met de overwinning vandoor gaan. Of misschien ook niet. Ik denk dat iedereen dat graag zo ziet", stelt de voormalig Formule 1-coureur in gesprek met PlanetF1.

Verstappen senior vervolgt: "Ik ben een fan van de sport. Ik ben een fan van de Formule 1. Natuurlijk is het lekker om achttien of negentien races in één seizoen te winnen. Maar de manier waarop hij het kampioenschap in 2021 wist te winnen, was ook om van te genieten. Waarom niet?" Voor zijn zoon zelf hoeft het allemaal niet zo spannend, zo onthult Jos. "Hij vindt dit lekker. Hij houdt wel van deze dominantie. Hij is alleen geïnteresseerd in het winnen van races", besluit hij.