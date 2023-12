Waarom rijdt Max Verstappen met startnummer 1 op zijn auto?

Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 december 2023 16:59 - Laatste update: 17:19

Max Verstappen rijdt sinds 2022 op startnummer 1 rond op zijn Red Bull, nadat de Nederlander de eerste jaren in de Formule 1 juist naam maakte onder startnummer 33. Waarom heeft de Red Bull-coureur ervoor gekozen om zijn beroemde startnummer in te ruilen voor nummer 1?

Verstappen kwam als 17-jarig talent de Formule 1 binnen bij het team van Toro Rosso, waar hij van Helmut Marko al vroeg de kans kreeg om zijn grote talent aan de wereld te tonen. Uiteindelijk bleek de gewaagde en veel bekritiseerde keuze van de Oostenrijker een schot in de roos, want Verstappen maakte direct in de koningsklasse indruk door al op die jonge leeftijd geweldige dingen te laten zien. Uiteindelijk maakte de Nederlander in 2016 tijdens het seizoen de overstap naar het grote team van Red Bull Racing, waar hij direct zijn eerste race voor het team won. De rest is geschiedenis: Verstappen gaat inmiddels als drievoudig wereldkampioen door het leven.

Waarom begon Verstappen met #33?

De man uit Hasselt kwam in 2015 in de Formule 1, één jaar nadat de coureurs voor het eerst zelf hun keuze voor startnummer mochten doorgeven. In de jaren daarvoor werden de startnummers namelijk bepaald op basis van de uitslag in het constructeurskampioenschap van het jaar daarvoor. Zo kregen de coureurs van de constructeurskampioen startnummer 1 en 2, gingen de nummers 3 en 4 naar de nummer twee van het kampioenschap en zo verder.

Die regel ging net vóór het debuutjaar van Verstappen overboord en dus was de vrije keuze voor coureurs een feit. De coureur die destijds voor Toro Rosso uit ging komen, wilde het liefst met startnummer 3 - zijn geluksgetal - beginnen aan zijn loopbaan in de koningsklasse, dat nummer was echter al vergeven aan Daniel Ricciardo. Verstappen moest dus schakelen en besloot toen maar om voor #33 te gaan, een dubbele 3 en dus ook dubbel geluk.

#1 blijft jarenlang vrij

Toen de regels in 2014 op de schop gingen en er een vrije keuze voor het startnummer werd geïntroduceerd in de Formule 1, bleef het wel zo dat de wereldkampioen voor nummer 1 mag kiezen. Dat nummer bleef lange tijd echter ongebruikt, want Lewis Hamilton had geen interesse in #1 en bleef trouw aan zijn nummer 44. "Ik begin altijd met nummer 44 omdat dat het nummer is dat ik op mijn kart had toen ik acht jaar oud was. Daarnaast was het het kenteken op de auto van mijn vader, F44. Uiteindelijk werd het het geluksgetal van de familie", liet de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen ooit weten.

In 2016 was het echter aan Nico Rosberg om te gaan kiezen voor startnummer 1, nadat hij na een intense strijd met Hamilton er met de titel vandoor ging. De Duitser had na dat slopende seizoen en het vervullen van zijn droom echter genoeg gezien en zwaaide af uit de koningsklasse. Daardoor bleef het gewilde nummer 1 opnieuw ongebruikt in 2017. Hamilton werd vervolgens vier keer op rij wereldkampioen en dus bleef de grid jarenlang zonder startnummer 1.

Verstappen zijn kans

In 2021 was het dan eindelijk de beurt aan Verstappen. Na een zenuwslopend seizoen leek het Hamilton te worden die zijn droom zag uitkomen en zijn achtste wereldtitel leek te gaan pakken. Na een zenuwslopend en lang seizoen ging het echter tóch mis mis tijdens de dramatische laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Na de bizarre slotfase wist Verstappen in de laatste ronde zijn Britse concurrent in te halen, liet hij hem er niet meer voorbij en pakte hij zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan.

En dus was de keuze voor het startnummer voor volgend seizoen aan Verstappen. Na een afwezigheid van zeven seizoenen, keerde #1 eindelijk weer terug op de grid. De Limburger lichtte destijds zijn keuze toe: "Het is volgens mij het allerbeste nummer dat er bestaat voor een coureur. Hoe vaak krijg je de kans om in je Formule 1-carrière met startnummer 1 te rijden? Dat weet je nooit. Ik kan altijd nog teruggaan naar nummer 33 als geen wereldkampioen meer ben. Maar zolang ik wel wereldkampioen ben, zal ik nummer 1 ieder jaar gebruiken", zo liet de trotse Nederlander weten. Ook in 2024 zien we dat nummer dus weer op zijn Red Bull.

Hoe zit het met nummer 33?

Hoe zit het ten slotte dan met zijn nummer 33? In principe is het zo dat een bepaald startnummer weer op de markt komt wanneer hij twee seizoenen op rij iet in gebruik is. Dit is echter wél in het geval dat de vorige coureur die dat nummer op zijn auto had staan, niet meer actief is in de Formule 1. Mocht Verstappen dus op een bepaald punt in zijn loopbaan géén wereldkampioen worden, kan hij dus gewoon weer terug naar zijn oude, vertrouwde startnummer.