Vincent Bruins

Dinsdag 19 december 2023 14:35 - Laatste update: 15:07

Allard Kalff heeft als pitreporter, commentator en analist in de Formule 1 voor verschillende tv-kanalen en nu Viaplay al een boel gezien in de koningsklasse van de autosport. Hij vindt het uniek wat er momenteel gebeurt. Sommige fans vinden de dominantie van Max Verstappen 'saai en voorspelbaar', maar Kalff niet, zo laat hij weten in een exclusief gesprek met GPFans.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later werd in Japan de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Sergio Pérez wist te scoren

Iets heel unieks

"Fantastisch," zo vat Kalff het seizoen van Verstappen in één woord samen. Hij vindt het een eer om in de Formule 1 aan de slag te kunnen in deze periode. "Ik ben er trots op dat ik mag werken en dit mee mag maken. Het is uniek wat er gebeurt. En dat je dat meemaakt, dat je daar middenin zit, dat is toch wel een voorrecht. Het is niet normaal eigenlijk. Mensen roepen wel eens: 'Het is saai en voorspelbaar', en weet ik veel wat ze allemaal roepen. Dat mag van mij en als iemand dat vindt, dan mag iemand dat vinden. Alleen zeg ik: jongens, geloof mij maar, over tien of vijftien jaar, dan kijk je terug naar deze periode van de laatste drie jaar hoe Max Verstappen die titels wint, dan denk ik dat je daar met een heel warm gevoel aan terugdenkt. Ik denk dat je dan ook niet anders kan concluderen dat het iets heel unieks is wat we meegemaakt hebben."