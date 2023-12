Vincent Bruins

Nederlandse Formule 1-fans kunnen volgend jaar via RTL Deutschland maar liefst zeven Grands Prix gratis bekijken. Onder andere de seizoensopener in Bahrein zal op het Duitse open kanaal worden uitgezonden.

RTL Deutschland was voor Nederlandse fans lange tijd een gratis optie naast Ziggo Sport, maar na het seizoen van 2020 werd het contract met de koningsklasse van de autosport vanwege financiële redenen niet meer verlengd. De uitzendrechten werden overgenomen door Sky Deutschland, de Duitse tak van Sky Sports F1, waar de Formule 1 vervolgens achter een betaalmuur verdween. Ondertussen zijn de uitzendrechten in Nederland achter de betaalmuur van Viaplay terechtgekomen. Alleen de Dutch Grand Prix op Zandvoort is in ons landje gratis te zien bij de NOS op NPO1.

Samenwerking voor minstens twee jaar

Sky Deutschland en RTL Deutschland kondigde vandaag echter een strategische partnerschap aan. De samenwerking is voor minstens twee jaar waarbij zeven van de 24 Grands Prix live en gratis worden uitgezonden op RTL. "De innovatieve partnerschap met de RTL stelt ons in staat om nog meer kijkers de geweldige gebeurtenissen in de sport te laten zien," laat Sky Deutschland-CEO Barry Mills weten in een statement. Ook RTL Deutschland-CCO en -CEO Stephan Schmitter verheugt zich op 2024: "We zorgen voor het maximale bereik van de aantrekkelijke sporten die Sky te bieden heeft op een gratis tv-zender en streamingsplatform, geproduceerd door de geweldige teams van beide kanten."

Zeven kwalificaties en races

RTL Deutschland is gratis beschikbaar op de Nederlandse tv. Dat betekent dus dat we hier ook die zeven Grands Prix gratis kunnen zien. Om welke Formule 1-races het precies gaat, is nog niet bekend. De seizoensopener op het Bahrain International Circuit, die op zaterdag 2 maart wordt verreden, zal deel uitmaken van die zeven wedstrijden. Tijdens de Grand Prix-weekenden waarin de race op RTL Deutschland wordt uitgezonden, zal ook de kwalificatie gratis te zien zijn.