Vincent Bruins

Dinsdag 19 december 2023 08:43

Viaplay heeft een flinke prijsverhoging aangekondigd. Het duurdere abonnement geldt momenteel alleen nog voor Scandinavië, waar het Zweedse entertainmentbedrijf gevestigd is, maar de verwachting is dat dit ook naar Nederland zal komen.

Viaplay bracht op 1 december, nadat dit meerdere keren werd uitgesteld, de cijfers van het laatste kwartaal van 2023 naar buiten. Het is een publiek geheim dat de streamingsdienst in financieel zwaar weer verkeert, waardoor de speculatie over waar de uitzendrechten van de Formule 1 terecht zouden komen in de nabije toekomst, toenam. Een vertrek uit Nederland is echter niet aan de orde. Men is juist tevreden over de cijfers van Nederland, mede dankzij het uitzenden van de Formule 1. Echter, markten waar Viaplay ondermaats presteert, worden de komende tijd losgekoppeld. De Britse tak komt terug in handen van Premier Sports en ergens in 2025 trekt de dienst zich terug uit Polen en de Baltische Staten. Ook in Canada en de Verenigde Staten zal Viaplay niet meer te zien zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur positief over volgend seizoen: 'Zagen eind 2023 dat het dichterbij elkaar kwam'

Prijsverhoging

In januari wordt besloten of een grote kapitaalinjectie wordt goedgekeurd, waarmee het entertainmentbedrijf er weer bovenop hoopt te komen. Desondanks gaan de prijzen toch omhoog in Scandinavië. Wil je daar een nieuw abonnement afsluiten voor Viaplay, dan moet je nu niet 549, maar 699 Zweedse kronen neertellen. Dat is een stijging van maar liefst 27%. Het is een strategie waarmee Viaplay hoopt weer winstgevend te worden.

Vóór 1 augustus 2022 kostte een abonnement van de streamingsdienst in Nederland nog €9,99 per maand. Dit werd in de zomer van vorig jaar verhoogd naar €13,99 per maand. Het tarief ging afgelopen februari wederom omhoog en tegenwoordig kost een abonnement €15,99. Viaplay kondigde afgelopen juli aan dat er "jaarlijkse prijsverhogingen" doorgevoerd zullen worden. Wanneer precies het tarief weer wordt aangepast, is nog niet bekend, maar volgens Totaal TV zal dit nog vóór het aankomende Formule 1-seizoen kunnen gebeuren. Als de abonnementsprijs net zo hard stijgt in Nederland als in Zweden, dan zou Viaplay hier straks 20 euro per maand kosten.