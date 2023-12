Vincent Bruins

Maandag 18 december 2023 13:59

Frédéric Vasseur blikt met een realistische, maar positieve instelling vooruit op het volgende Formule 1-seizoen. De teambaas van Ferrari hoopt Red Bull Racing in 2024 bij te kunnen benen. Max Verstappen zal gaan voor zijn vierde wereldkampioenschap, maar de Italiaanse formatie wil dat natuurlijk tegenhouden.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Max Verstappen werd dan ook kleiner.

95% van de onderdelen veranderen

"Revolutionair, dat is niet het juiste woord," antwoordde Vasseur op de vraag van de Italiaanse tak van Motorsport.com of de Ferrari van 2024 een revolutie zal zijn van de auto van 2023. "We hebben nu al drie jaar dezelfde technische reglementen en in deze situatie kan een project niet enorm veranderen. We bevinden ons in een scenario waarin een paar tienden van een seconde het verschil maken. Dat gezegd hebbende, we moeten zeker een stap vooruit zetten en niks onderschatten. We zullen 95% van de onderdelen van de bolide veranderen, en wanneer je het zo zegt, lijkt het misschien een revolutie, maar dat is het niet."

Red Bull had minder vaak gewonnen

We moeten nog twee en een halve maand wachten om te zien of Ferrari het gat zal kunnen dichten naar Red Bull. De Franse teambaas staat er in ieder geval positief in. "We gaan het zien, maar ik kan zeggen dat we hebben gezien dat het zeker dichterbij elkaar komt. Als de prestaties van 2023 het gehele seizoen hetzelfde waren als in de laatste drie races, dan had Red Bull minder vaak gewonnen. Het is aan ons om aan de slag te gaan. Ik wil me niet focussen op Red Bull, omdat we hier genoeg te doen hebben, en het begrijpen van de zwaktes van de auto van 2023 heeft ons in staat gesteld om te snappen waar we ons op moeten concentreren." Vasseur ziet dus kansen voor Ferrari om Red Bull bij te kunnen benen en ze uit te dagen, maar weet ook dat het geen gemakkelijke klus is.