Vincent Bruins

Maandag 18 december 2023 08:48 - Laatste update: 08:51

Christijan Albers, Tom Coronel en Giedo van der Garde zagen het in Bahrein al aankomen: Red Bull Racing en Max Verstappen zouden de Formule 1 gaan domineren in 2023. De Viaplay-analisten blikken in het jaaroverzicht van de Nederlandse tv-zender terug op de seizoensopener van dit jaar.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later werd in Japan de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Sergio Pérez wist te scoren.

Tijd nodig om erin te komen

"Meestal heeft Red Bull wat tijd nodig om erin te komen, maar om direct de eerste race te winnen... Ja, dan maak je het wel duidelijk," begint Coronel. Het komt inderdaad bijna nooit voor dat de energydrankfabrikant de eerste Grand Prix van een seizoen wint. Vóór 2023 gebeurde dat alleen in 2011, toen Sebastian Vettel de race in Australië op zijn naam schreef. "Je zag heel duidelijk dat Max liet zien dat hij zich niet de kaas van het brood liet eten. Verstappen geeft geen cadeautjes." Albers sluit zich bij Coronel aan: "De concurrentie kreeg daar [in Bahrein] de genadeslag. Echt zo'n eentje achter in de nek, met de platte hand tussen het achterhoofd en de nek."

Combinatie is dynamite

De voormalige Minardi- en Spyker-coureur vervolgde: "Ze gingen zich wel even achter de oren krabben. Ze hadden het zwaar en ik was toch wel verrast dat ze zo'n grote achterstand hadden met zijn allen. Op een gegeven moment was Max los. De combinatie van Max Verstappen en Red Bull is dynamite," vertelde Albers over die recordbrekende zegereeks van Miami tot en met Italië. Van der Garde vulde aan: "Red Bull was echt Formule 1, de rest Formule 1.5." Op een gegeven moment draaide het meer om waar en wanneer Verstappen kampioen zou worden in plaats van óf hij weer kampioen zou worden, zo merkte Van der Garde ook op: "Het was alleen een kwestie van op welk circuit." Coronel sloot af: "Hij kan geen tweede worden en dan verdwijnt hij ook nog eens aan de horizon."