Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 20:01

Nyck de Vries tekende vorig jaar een contract om aan de slag te gaan bij Scuderia AlphaTauri. Echter, halverwege het seizoen moest hij alweer zijn koffers pakken. Formule 1-analist Allard Kalff liet in een exclusief gesprek met GPFans weten dat hij dat niet eerlijk vond.

De 28-jarige uit Uitwellingerga begon 2023 als voltijds Formule 1-coureur voor het zusterteam van Red Bull. Zijn resultaten waren echter niet goed genoeg om het seizoen in de koningsklasse van de autosport af te mogen maken. Na tien Grands Prix werd De Vries vervangen en vanaf Hongarije was Daniel Ricciardo de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Ricciardo brak echter op zijn beurt zijn middenhandsbeentje bij een crash tijdens de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix. Daarom moest Liam Lawson voor vijf wedstrijden invallen, totdat Ricciardo weer kon instappen vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. De Vries heeft ondertussen al nieuwe uitdagingen gevonden op wereldkampioenschapsniveau. Hij zal uitkomen voor Mahindra in de Formule E en voor Toyota in de FIA World Endurance Championship.

Jaar de tijd geven

"Ik vind dat als je laat iemand debuteren in de Formule 1, dan moet je die een jaar de tijd geven, punt," liet Kalff duidelijk weten tegenover GPFans. "Ik vind het dus niet terecht dat ze hem aan de kant gezet hebben. Maar goed, ik neem die beslissing niet, dus ik kan er verder ook niks aan veranderen. Maar als je het mij vraagt, kijk wat bijvoorbeeld een team als Williams met Logan Sargeant gedaan heeft, zo moet het. Geef zo'n iemand gewoon een jaar de tijd, want het is niet eerlijk om dat te doen op de manier waarop ze het gedaan hebben. Maar ja, het is hun team, het is hun geld, en hun beslissing. Daar moeten Nyck en iedereen het maar mee doen."