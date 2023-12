Vincent Bruins

Zondag 17 december 2023 13:19

Nyck de Vries tekende voor 2023 een contract bij Scuderia AlphaTauri om voltijds aan de slag te gaan in de Formule 1. De Nederlander werd echter na nog geen half seizoen aan de kant geschoven voor Daniel Ricciardo. In 2024 gaan we De Vries alsnog in actie zien op wereldkampioenschapsniveau. Hij zal niet alleen uitkomen in de Formule E met Mahindra, maar ook nog eens in het FIA World Endurance Championship, en dus ook in de 24 Uur van Le Mans, met de Japanse grootmacht Toyota.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.