Hoewel Nyck de Vries trots kan terugkijken op de 24 uur van Le Mans waarbij zijn team de tweede plek in de wacht wist te slepen, overheerst achteraf toch wel de teleurstelling. Na een rommelige start wist de Toyota met startnummer 7 zich knap terug te knokken en kwam het 'slechts' veertien seconden tekort op overwinnaar Ferrari.

Het raceweekend in Le Mans verliep allesbehalve vlekkeloos voor het team van De Vries. Zo kwalificeerden Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez en De Vries zich voor de vierde startplek, maar moest het team noodgedwongen van achteren beginnen. Dat had alles te maken met de veroorzaakte rode vlag, waardoor de tijd was geschrapt. Uiteindelijk lag er nog meer pech op de loer. Zo klapte De Vries volop op een voorligger tijdens de opwarmronde, omdat de Nederlander bezig was met de instellingen op het stuur.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: naast de GP's ook niks van Oranje op het EK missen? Klik hier!

'Bittersweet'

Uiteindelijk wist het team het hoofd koel te houden en ondanks de verraderlijke omstandigheden een heleboel tijd goed te maken. Daarbij kon het team de zege ruiken, maar die ging uiteindelijk voor het tweede jaar op rij, naar Ferrari. "Bittersweet. Twee lekke banden, we verloren power in de laatste stint, we zijn gespind, een kapotte uitlaatsensor, een drivethrough penalty", zo omschrijft De Vries de tegenslagen die het team te verduren kreeg bij RTL 7. Desondanks is hij wel blij met het resultaat: "Het was een solide race met een goed resultaat, maar doet wel pijn na 24 uur."

Gerelateerd