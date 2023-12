Redactie

Zondag 17 december 2023 08:04

Lange tijd had Red Bull Racing het record voor de snelste pitstop in handen, maar dat is dit jaar door McLaren verbeterd. Jonathan Wheatley had natuurlijk liever zelf het record behouden, maar deelt in Talking Bulls toch wel de complimenten uit aan het papaya oranje team.

Het Oostenrijkse team had met 1.82 seconde het record in handen. Dat wist het team tijdens de Grand Prix van Oostenrijk te behalen met Max Verstappen. Toch was het team van McLaren ook getraind. Want in Brazilië wisten zij de banden van Lando Norris in maar liefst 1.8 seconde te verwisselen. Daardoor ligt het wereldrecord nu bij het team uit Woking.

Complimenten, maar doelwit op de rug van McLaren

Wheatley deelt de complimenten uit, maar wijst ook naar het doel van Red Bull. "Wat we bij McLaren zagen, en ik vind het helemaal prima over erover te praten na een paar weken therapie. Zij hebben een ongelooflijk strakke pitstop uitgevoerd en dat geldt voor elk persoon. Alle 22 die er stonden, inclusief hun coureur. Petje af voor hen. Ze hebben het geweldig gedaan, maar onze taak is om de laagste gemiddelde tijd van iedereen te hebben. Op een gegeven moment zal het samenkomen. Ik zou wel liegen als ik zou zeggen dat het niet ons doel is om dat te verslaan."