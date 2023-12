Vincent Bruins

Vrijdag 15 december 2023 12:58 - Laatste update: 13:04

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft bij Sport Bild uiteindelijk ook zijn zegje gedaan over het integriteitsonderzoek dat de FIA had ingesteld naar zijn vrouw, Susie Wolff. Het onderzoek werd uiteindelijk weer ingetrokken en de Oostenrijker wijst naar een rode lijn die is overschreden. Ook zag hij een persoonlijke aanval op zijn familie.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.