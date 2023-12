Jan Bolscher

Donderdag 14 december 2023 20:44

Sir Jackie Stewart is onder de indruk van het seizoen van Max Verstappen. De titel van beste coureur ooit is volgens de Brit echter al in het bezit van een andere racelegende: Juan Manuel Fangio.

Max Verstappen heeft een recordbrekend seizoen achter de rug met maar liefst 19 overwinningen in 22 races. De Nederlander eindigde met 575 WK-punten met een ruime voorsprong bovenaan in het klassement, en legde daarmee voor de derde keer op rij beslag op het wereldkampioenschap Formule 1. Sir Jackie Stewart is erg onder de indruk van het seizoen van zowel Verstappen als het werk van teambaas Christian Horner. De wereldkampioen van 1971, 1972 en 1973 heeft mooie woorden over voor het duo, maar de titel beste coureur ooit is volgens hem al vergeven.

Artikel gaat verder onder video

Fantastische stijl

"Meneer Fangio zal voor mij nooit overtroffen worden", doelt Stewart tegenover PlanetF1 op Juan Manuel Fangio, een Argentijn die tussen 1951 en 1957 vijf keer wereldkampioen werd. "Voor mij was hij de grootste aller tijden. Hij had een grote waardigheid en fantastische stijl. Ik had het privilege om hem naar zijn laatste rustplaats te mogen dragen, maar we zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren", aldus de Schot. Fangio overleed in 1995 op 84-jarige leeftijd.