Brian Van Hinthum

Donderdag 14 december 2023 14:42

Michael Schumacher beleefde in 2013 een noodlottig ski-ongeval en sindsdien is er weinig bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. Jean Todt komt als één van de enigen nog wel eens bij de Duitser over de vloer en hij deelt een verhaal over zijn goede vriend.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Niet dezelfde Michael

Eén van de spaarzame personen die Schumacher wél nog zo nu en dan onder ogen mag komen is Todt. De voormalig FIA-president is goede vrienden met de familie Schumacher en in het verleden heeft hij als één van de weinigen nog wel eens wat spaarzame informatie gedeeld over de toestand van de Duitser, al ging hij daarin zelden in op de medische situatie. Daar licht hij nu in gesprek met L'Équipe een klein tipje van de sluier over op: "Michael is hier, dus ik mis hem niet.", stelt hij. "Hij is alleen niet meer de Michael van vroeger."

Ander leven

De Fransman die Schumacher binnenhaalde in zijn tijd als Ferrari-manager vervolgt: "Hij is anders en wordt geweldig begeleid door zijn vrouw en kinderen die hem beschermen. Zijn leven is nu anders en ik heb het voorrecht om momenten met hem te mogen delen. Dat is alles wat er te zeggen valt. Helaas sloeg het noodlot tien jaar geleden bij hem toe. Hij is niet langer de Michael die we kenden in de Formule 1", besluit Todt.