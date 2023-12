Jan Bolscher

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet in Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso de drie coureurs, die in gelijkwaardig materiaal boven de rest van de Formule 1-grid uit zouden stijgen.

De Formule 1-grid bestaat uit twintig van de beste coureurs ter wereld, maar ook bij die twintig kan onderling onderscheid gemaakt worden. Zo is Lewis Hamilton als zevenvoudig wereldkampioen logischerwijs een van de grote namen, maar ook Max Verstappen en bijvoorbeeld Fernando Alonso worden door velen gezien als 'de groten der aarde.' Als McLaren-teambaas Andrea Stella de vraag krijgt welke drie coureurs volgens hem - in gelijkwaardig materiaal - boven de rest uit zouden stijgen, wordt Hamilton echter niet genoemd.

Top drie coureurs

"Mijn top drie coureurs in dezelfde auto zou bestaan uit Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso", vertelt Stella tegenover DAZN. De voormalig Ferrari-engineer voegt daar aan toe dat zowel Norris als teammaat Oscar Piastri veel overeenkomsten hebben met Alonso: volgens hem de meest complete coureur op de grid. "Oscar is getalenteerd en erg intelligent. Zijn hersencapaciteit is erg groot en hij heeft erg interessante karakteristieken. Hij is ook ontzettend kalm", klinkt het.

Meest compleet

Stella vervolgt: "Lando is al een van de beste coureurs op de grid. Hij is ontzettend snel en heel goed in de race qua bandenmanagement. Als ik aan Lando denk, denk ik dat als wij hem als team een goede auto geven, hij voor het wereldkampioenschap kan vechten. Als ik aan meest compleet denk, denk ik absoluut aan Fernando Alonso."